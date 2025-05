El diputado Pavel Gaspar Ramírez, representante de la región de Acatlán de Osorio en el Congreso de Puebla, aseguró que no hay motivo de alarma ante la inminente aplicación de un nuevo impuesto del 3.5% a las remesas enviadas por migrantes mexicanos desde Estados Unidos.

Según explicó, el flujo de dinero que sustenta a miles de familias en regiones de alta migración como Acatlán, Tepexi e Izúcar se mantendrá estable.

Durante una entrevista en el programa Informe 96 de Cadena IN, el legislador —conocido como “diputado migrante” debido a su experiencia laboral en el extranjero— detalló que el gravamen originalmente era del 5%, pero fue reducido al 3.5% gracias a gestiones diplomáticas encabezadas por la presidenta Claudia Sheinbaum y senadores mexicanos. “Eso demuestra que hubo voluntad política para defender a nuestros migrantes”, afirmó.

Gaspar subrayó que históricamente este tipo de medidas no han frenado el envío de remesas. Como ejemplo, recordó el comportamiento de los migrantes durante la pandemia de COVID-19, cuando las remesas no solo no disminuyeron, sino que alcanzaron niveles récord. “Los migrantes no solo somos el sostén de nuestras familias, sino que nuestro amor por México se manifiesta con fuerza cuando estamos lejos”, enfatizó.

En un tono personal, el legislador compartió su experiencia como trabajador en Texas: “Cuando estuve en Estados Unidos trabajando, los migrantes cumplimos con una cuota para nuestras familias sin falta. Pase lo que pase, llueva o truene, siempre mandamos dinero”.

Sobre las tarifas actuales impuestas por empresas remesadoras, Gaspar explicó que, por ejemplo, el envío de mil dólares puede costar diez dólares, pero si se supera esa cifra por un solo dólar, el costo se duplica. Por ello, pidió que también se revisen las comisiones que cobran estas compañías.

Finalmente, Gaspar Ramírez anunció un avance legislativo que considera histórico: en 2027, por primera vez, se elegirá un diputado migrante con voz y voto en el Congreso del Estado de Puebla.

“Es una presencia legislativa necesaria”, aseguró, destacando que su iniciativa ha sido respaldada tanto por el Ejecutivo estatal como por la mayoría del Congreso local.