Miguel Ángel Portal Santiago, actual secretario del Interior y Propaganda del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), denunció públicamente su exclusión del proceso electoral para la renovación del Comité Ejecutivo Nacional, pese a ostentar un cargo vigente.

En rueda de prensa, aseguró que la convocatoria fue manipulada desde su origen y que se le impidió participar sin una justificación estatutaria válida.

“Desde la integración de la secretaría de la convocatoria hubo usurpación”, afirmó al señalar que el proceso fue controlado por intereses particulares que vulneraron la democracia interna del sindicato.

Aseguró que se trata de un patrón recurrente en varias secciones del país, donde se ha excluido a aspirantes legítimos mediante argucias administrativas y control centralizado.

En Puebla, se inscribieron al menos tres planillas para renovar el Comité Ejecutivo de la Sección 1, aunque una de las aspirantes impugnó el proceso alegando falta de equidad y exigió la intervención del Comité Nacional.

Durante su declaración, también arremetió contra el deterioro de las condiciones materiales del sindicato y la falta de transparencia en el manejo del patrimonio colectivo.

“Somos trabajadores del sector salud y no puede ser que tengamos una unidad deportiva de las más pésimas. Hay empresas que tienen unidades deportivas dignas, y nosotros no. Vayan a verla: está en ruinas”, criticó.

Recordó que el último dirigente que dio mantenimiento y mejoras fue el doctor Arturo Valera López, quien adquirió una propiedad frente al sindicato, concluyó el Salón Social Marifer y mantuvo en condiciones dignas la unidad deportiva.

“Después de él, todo se volvió una corrupción. En el sindicato no se han adquirido nuevos inmuebles. Con Reyes Hernández, incluso vendieron parte de una propiedad que teníamos”, agregó.

Insistió en que no se trata de una confrontación personal, sino de una defensa institucional y del derecho de los trabajadores a un sindicato libre, participativo y transparente.

“Siempre he tenido el valor de denunciar este tipo de situaciones. No me estoy sumando a una moda, siempre lo he hecho”, afirmó.

La semana pasada con una participación récord de más de 12 mil trabajadores de clínicas y hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), María Elena López de la Vega, rindió protesta como la nueva secretaria de la Sección 1 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) en Puebla.

La representante de la planilla morada, se alzó con la victoria al obtener 4 mil 851 votos, equivalente al 43% del total de sufragios, consolidándose como la nueva Secretaria General del sindicato en Puebla.