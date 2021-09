El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Melitón Lozano Pérez, informó este martes que se confirmaron dos casos de Covid-19, correspondiente a dos jóvenes, además de que hay tres sospechosos que ya están aislados; enfatizó que no se contagiaron en los colegios, pues es parte de su comportamiento social cotidiano fuera de las escuelas.

En conferencia de prensa, el funcionario estatal detalló que el primer caso se ubicó en una secundaria, se trata de una alumna y se aplicó el protocolo; la persona se canalizó a la Secretaría de Salud para su atención y dos grupos se fueron a tomar clases a distancia.

El otro caso confirmado fue en una escuela de educación media superior; se trata de una alumna que desde el pasado jueves se le mandó aislamiento, lo mismo que a todo el grupo, quienes toman clases a distancia, pero el resto del plantel se encuentra tomando clases presenciales.

Por otra parte, el funcionario estatal comentó que hay tres casos sospechosos, se implementaron los protocolos y la Secretaría de Salud ya realiza las pruebas correspondientes para detectar si tienen Covid-19.

Dos de los tres casos son docentes y se ubicaron en dos primarias, es decir, en San Sebastián Aparicio y otra en el municipio de Puebla.

El tercer caso se trata de un alumno en una primaria por lo que se aplicaron los protocolos de aislamiento.

14 pruebas en proceso: Secretaría de Salud

En su intervención, el titular de la Secretaría de Salud, José Antonio Martínez García, informó que el lunes se aplicaron 14 pruebas y 4 casos salieron positivos, señaló que en estos casos se implementan los protocolos sanitarios correspondientes.

Sostuvo que en ningún caso se puede hablar de contagios en las escuelas, ya que las personas detectadas con la Covid-19 tienen el antecedente de familiares enfermos, por ello enfatizó en la responsabilidad que deben asumir los padres y madres de familia, pues si tienen familiares enfermos es mejor no mandar a sus hijos a los salones, para de esta forma evitar contagios.

“Hay personas que no asisten a clases pero llegan por sintomatología, resultaron cuatro casos positivos dos iban a entrar a la escuela pero como tenían síntomas ya no fueron, les damos seguimiento y los dos positivos que comentó la Secretaría de Educación, cuando llegan les hacemos el interrogatorio y, de los cuatro que salieron positivos los cuatro tienen familiares que tienen Covid, entonces exhortamos a todos los padres de familia que si algún familiar que está en contacto con el estudiante es positivo por favor no llevarlos a clases presenciales”, dijo el funcionario estatal.

El secretario de salud informó que además hay un Call Center disponible y cuando se muestre sintomatología, es mejor que los padres de familia lleven a sus hijos a revisar y no los manden a clases.

Rechazan contagios Covid en escuelas

En su intervención, el gobernador, Miguel Barbosa, rechazó que los contagios por coronavirus se hayan presentado en las clases, pues ya con la explicación de los secretarios de educación y salud se constata que las personas enfermas o con sospecha fue por contacto con familiares enfermos o por la movilidad fuera de las escuelas y previo al regreso presencial a las clases.

“La sinergia de los niños y jóvenes está dando, si los riesgos, por tanto, también estamos enfrentando que los niños que aparecen contagiados bien pudieron ser contagiados antes o por relaciones personales distintas a ir a la escuela pero es el asunto lo asumimos como tal, entonces vamos caminando bien tengan confianza a los poblanos sabemos cómo actuar y lo estamos haciendo así”, dijo.

Las autoridades estatales reiteraron que hay atención hospitalaria y se aplican los protocolos en el caso de detectar a alguna persona con la enfermedad.