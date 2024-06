En Puebla se registró la primera muerte de 2024 a causa del dengue, confirmó la titular de la Secretaría de Salud, Araceli Soria Córdoba.



Se trata de un menor de edad originario del municipio de Tehuacán.



Con corte al 25 de junio, la entidad poblana acumuló 444 casos de dengue, de los cuales 18 se reportaron en las últimas 24 horas.



Del total de diagnósticos, 17 personas se encuentran hospitalizadas por complicaciones de la enfermedad.



La funcionaria estatal pormenorizó que los casos se concentran en 37 municipios, donde existe preocupación entre la población y las autoridades sanitarias.



Pese a ello, afirmó que se mantiene el trabajo de prevención y contención para mitigar el dengue en las distintas jurisdicciones sanitarias, aunque reconoció es necesario reforzar los protocolos de acción con hospitales privados para evitar complicaciones en la salud de las y los pacientes



Por su parte, la subdirectora de Vigilancia Epidemiológica, Ruth Espinosa Merino, indicó a nivel nacional se dio un incremento en el número de contagios este año. Tan sólo en la entidad, de enero a junio se contabilizaron 209 casos, mientras que en el mismo periodo de 2023 fueron 56 pacientes, lo que representó un alza de 273 por ciento.



Destacó la puesta en acción del Comando Intersectorial de Contención del Dengue para reforzar los protocolos de acción de pacientes graves, así como dar seguimiento a los casos ambulatorios y fortalecer las estrategias de prevención entre la población.



El dengue es una enfermedad viral transmitida a las personas a través de la picadura de mosquitos infectados del género Aedes. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) resalta que el dengue no se transmite de persona a persona y actualmente no existe una vacuna para combatirlo.



Con la temporada de lluvias, se recomienda a la población tomar medidas preventivas para evitar la propagación del mosquito portador del dengue.



Las recomendaciones incluyen: utilizar repelentes de insectos y pabellones para las camas, colocar mosquiteros en puertas y ventanas, usar camisas de manga larga y pantalones largos, desechar objetos o recipientes que puedan acumular agua y no se usen, limpiar piscinas y estanques artificiales con químicos especiales, lavar y cambiar el agua de los floreros.