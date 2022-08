Dos astronautas rusos concluyeron hoy su caminata espacial antes de lo previsto debido a que uno de ellos tuvo un problema con una batería de su traje espacial, indicó la corporación estatal rusa Roscosmos.

Los cosmonautas Oleg Artemiev y Denis Matveev, miembros de la expedición de largo plazo número 67 a la Estación Espacial Internacional (EEI), cerraron la escotilla de salida del pequeño módulo de investigación Poisk, con lo que pusieron fin a su caminata espacial de cuatro horas y un minuto de duración.

De acuerdo con el plan, el trabajo fuera de la EEI debía durar seis horas 44 minutos.

Cosmonauts Oleg Artemyev and Denis Matveev safely concluded their spacewalk at 1:54pm ET today after Artemyev's spacesuit displayed abnormal battery readings. More: https://t.co/M90zS7JZzD pic.twitter.com/MAolxUX7mO