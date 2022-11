TikTok es una de las aplicaciones que decidió replicar lo hecho por BeReal y lanzó su propia sección llamada Nowen la que a diferencia de otras redes sociales, tiene horas aleatorias para capturar lo que se encuentren haciendo en ese momento con sus cámaras frontal y trasera de su celular.

TikTok Now es una copia exacta de BeReal, pues de igual manera lanza un aviso con un tiempo límite para compartirla con los amigos de la red social. Ahora, la aplicación china decidió lanzar un programa de recompensa para todos aquellos usuarios que la usen durante toda una semana.

No es la primera vez que TikTok implementa este tipo de programa de recompensas, pues lo hizo de igual manera cuando su popularidad aumentaba en 2020.

Ahora la aplicación ofrece cerca de 15 pesos el primer día de usarla pero la cifra irá aumentando hasta llegar a cerca de 150 al final de la semana. También tiene una recompensa a todos aquellos que inviten a nuevos usuarios a utilizar la sección TikTok Now, la oferta que ya ha sido notificada algunos usuarios es de 150 pesos.

La aplicación dejó en claro que no se necesita compartir contenido para recibir la recompensa al final de la semana, sin embargo, se necesitará abrir TikTok Now diariamente. La oferta aún no está disponible para todos los usuarios de TikTok pero, se espera que poco a poco sea liberada.