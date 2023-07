SpaceX, una empresa espacial privada de Estados Unidos, puso en órbita hoy jueves otros 15 satélites Starlink.

Los satélites fueron lanzados a bordo de un cohete Falcon 9 desde la base Vandenberg de la Fuerza Espacial en el estado de California a las 12:09 de hoy, hora del este del país, dijo la compañía.

Poco después del lanzamiento, la primera etapa del Falcon 9 aterrizó en la plataforma Of Course I Still Love localizada en el océano Pacífico.

Starlink ofrecerá internet de banda ancha y alta velocidad a sitios en los que el acceso ha sido poco confiable, caro o completamente inexistente, indicó SpaceX.

Con información de Xinhua.