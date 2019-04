Es un hecho; los hechos circunstanciales -la suerte- afectan en la Fiesta Brava…

Este domingo 31 estará en su tierra en Aguascalientes para partir Plaza en la “San Marcos” y lidiar la novillada de “Núñez Del Olmo” junto con un triunfador del serial y otro más.

Las circunstancias afectan de manera más que importante a los toreros; sobre todo por los hechos inesperados, las cornadas, más que graves, complicadas de largo tratamiento y rehabilitación; de eso ya decíamos hace 8 días, que el tipo de lesión sufrida por el Maestro Ponce no se lo deseamos a nadie. El celebre Traumatólogo Dr. Ángel Villamor de gran fama y aprecio por su experiencia en manejo de lesiones sufridas en accidentes de motocicletas, por lo que es Jefe de Servicio y del Pabellón Kawasaki en la clínica Nisa Aravaca de Madrid ha calificado esta lesión de: “Rodilla Catastrófica”. Presentamos aquí a la izquierda, la placa que muestra la fractura de Meseta Tibial y a la derecha misma lesión en la nueva técnica de Rayos X a color. (FOTOS 1 Y 2) Ya en casa desde el lunes pasado por la tarde el Maestro Valenciano ha hecho estas importantes declaraciones: “Lo que más rabia me da es que estaba en un momento fenomenal y tengo que parar. Me cogió porque no fue un buen toro y yo estaba delante de él como si, lo fuese, casi como si fuera una becerra”. El de su probable retorno habla de agosto próximo.

Por tanto es un hecho que Pleamares y bajamares, afectan a todos los navegantes, así vayan a toda vela o a fuerza de remo; ¿Quién lo habría de decir? Ni siquiera adivinarlo; han sido publicados ya los carteles de la Feria de Sevilla, la feria de Ferias y sorpresivamente Julián López el Juli quien rechazó de manera enérgica, execró someterse al bombo; sorteo de ganaderías y alternantes, y prácticamente estaba fuera de feria, por lo ocurrido a E. Ponce hereda 2 carteles 2 y entra el 24 de mayo con los de “Juan Pedro Domecq”, alternando don Paco Ureña y en confirmación de alternativa en la Catedral Mundial del Toreo de David de Miranda. La otra será la muy tradicional e importante con los “Núñez del Cubillo” para esa muy arraigada corrida de la Beneficencia, va en esa con 2 Diegos 2, Ventura y Úrdales el 12 de junio. ¡Hágase Señor tú voluntad! La foto nos muestra a Julián con todo el dramatismo de la intensa fatiga al lidiar. Foto publicada por Javier Carabias, se desconoce al autor.

En Arnedo, industriosa ciudad de La Rioja, el chaval de Aguascalientes, Miguel Aguilar se ha hecho triunfador del codiciado “Zapato de Plata 2019” trofeo conseguido cortando la oreja de “Pelochoto”, Novillo de “Miranda y Moreno“ ejemplar premiado con “Vuelta al Ruedo” haciendo verdad la vieja sentencia de “No hay quinto malo”. Nuevamente las circunstancias; la suerte, llevándose en el sorteo el Toro de la tarde, pero además resalta la calidad de su toreo, pues los 3 finalistas 3 del certamen cortaron una oreja y fue la decisión del jurado: Aguilar ganó 8 de los 13 votos a su favor. ¡Triunfo contundente! Con este triunfo el chaval gana el importante derecho de participar y subir el siguiente escaño de gloria el “Zapato de Oro” ahí mismo en Arnedo, en septiembre próximo. Pero antes, este domingo 31 estará en su tierra en Aguas para partir Plaza en la “San Marcos” y lidiar la novillada de “Núñez Del Olmo” junto con un triunfador del serial y otro más.

Para aquellos, muchos que tanto criticaron la corrida de Morón de la Frontera, comunidad sevillana, que tanto pregonó esta pluma, y que decían que esos matantes nada más iban por los billetes, el mencionado, éste: Jesulín de Ubrique volvió a vestir de luces para cortar 2 orejas 2 y ovación en su segundo demostrando claramente que conserva bien el ADN de su toreo de extraordinaria técnica y temple – cobrando 80 mil €s, el equivalente a 1 millón 760 mil pesos- por esa tarde. Cayetano Rivera, oreja, y 2 orejas 2, y un nuevo triunfo de Pablo Aguado con el indulto del toro “Toledano” número 43 lidiado como “cierra plaza” del encierro de “El Torero”, entrada, casi lleno. Toros de muy buen juego. Nuevamente, lo circunstancial: Aguado entró al cartel en sustitución de Ponce.