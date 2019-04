Campaña en el vórtice

El frente de batalla con Lozano Alarcón y su guardia pretoriana en redes sociales no sería el único.

Cuando todo había apuntado a que las campañas políticas en la elección extraordinaria de Puebla serían para el olvido, vino el inescrupuloso Javier Lozano Alarcón, desenterró el recuerdo de Martha Erika Alonso, la gobernadora fallecida el 24 de diciembre y pegó el primer golpe político.

Iracundo como es, decidió tirar la patraña a través de twitter de un abrazo del candidato Luis Miguel Barbosa a la panista, con el propósito evidente de vulnerar al candidato de la coalición partidista que parece encaminado a mantener la ventaja en la preferencia electoral, según lo reveló la encuesta de Mas Data del consultor José Zenteno, esta misma semana.

El frente de batalla con Lozano Alarcón y su guardia pretoriana en redes sociales no sería el único con el que se enfrentó la candidatura de quien repitió, tras haber sido ya candidato el año pasado. En la disputa por el poder, “la política es así”, diría el senador con licencia Alejandro Armenta Mier.

El experimentado político que se ha convertido en el ariete de Ricardo Monreal Ávila fue exhibido en una larga conversación con dos personajes de muy mala reputación como Violeta Lagunes y Edgar Moranchel, un funcionario menor en el municipio de Atlixco.

En diez audios distribuidos en usb’s a los reporteros convocados al Hotel Royalti se escucha trazar la narrativa de la forma en la que Lagunes orquestó la campaña #AmloSiBarbosaNo a cambio de obtener una notaría en el estado de Quintana Roo.

La trama para complotar contra el candidato de Morena pasaba, según se escucha, por tirar a Fernando Manzanilla Prieto de la Secretaría General de Gobierno, lo que explica la campaña en contra de funcionario en las últimas semanas.

Entrevistado en la Sierra Norte, Barbosa se dijo extrañado de la conducta de Armenta Mier. Aunque admitió no haber escuchado los audios entregados por Moranchel al momento de la entrevista con los reporteros que cubren la fuente, dijo: “¿me molestan? Sí, no sé porque han llegado a tanto, la política siempre es competencia. Me sorprende Alejandro”.

El abanderado puntero se encuentra sumergido en un vórtice no obstante la línea discursiva de campaña encaminada a buscar la reconciliación de los poblanos después de largos meses de polarización social derivada de la crisis post electoral de 2018.

Los memes y caricaturizaciones en redes sociales son una constante desde que Barbosa Huerta protestó el cargo como candidato por el gobierno de Puebla. Existe una cuenta en Facebook con el nombre de MarthaErikaDeMorenoValle que sirve de plataforma para lanzar mensajes cargados de estigma y banalidad.

Como Lozano Alarcón, el desprestigiado ex priista y ex panista, ese tipo de cuentas troll en redes sociales apuestan por el uso del nombre de la ex gobernadora que perdió la vida en una tragedia, apenas unos días después de haber protestado el cargo. Lucran con un fin específico, pues se trata de la lucha por el poder.