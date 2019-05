Le presentó una queja de la Policía Ministerial del Estado, que debe leer en encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado.

"El Inspector en Jefe Arturo González, conocido como “el oso”, porque eso es lo que es, aunque se ostente como Inspector General, no lo es aún, se encarga de aplicar sanciones que están fuera de todo contexto, violando tanto los Derechos Humanos, contemplados en el Artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como Laborales, contemplados en el Artículo 123 de la misma Constitución, ejerciendo una explotación laboral, al obligarnos a trabajar de 05:00 a 21:00 horas, por el simple hecho de no haber cumplido con alguna Orden de Aprehensión, así sucedió los días 23, 24 y 25 de abril, con la amenaza latente de repetirse los días subsecuentes si no cumplimos algún mandamiento judicial.

¡Ah!, pero esta consigna, únicamente es para los Agentes Investigadores de segunda, porque tal parece que la Fiscalía es como la Federación Mexicana de Futbol, hay Agentes Investigadores de Primera, de Primera “A” y de segunda, es fácil detectar, los de Primera, son los de FISDAI, con un mejor sueldo y un bono de más de catorce mil pesos mensuales por riesgo de trabajo, los de Primera “A”, los consentidos de UATI, cuyas siglas significan: (Unidad de Análisis y Tratamiento de la Investigación), UIC= (Unidad de Investigación Cibernetica), UAE= (Unidad de Análisis y Estadística), Rendición de Cuentas, RENAVROB, sin olvidar a las TITANITAS, todos ellos son Agentes Investigadores, con un buen sueldo y con un horario por demás holgado de 09:00 a 15:00 y de 18:00 a 21:00 horas, haciendo funciones administrativas, comiendo a sus horas, en este grupo también se incluye a los de USIT, con algunas carencias pero también con un horario burocrático, por ultimo de este grupo los de la DAM, con un mejor horario de 10:00 a 15:00 y de 19:00 a 21:00 horas, si quieren van y si no, no llegan por días, finalmente los de segunda, a los que nos dicen morralla, los que hacemos guardia de 24 horas, custodia de inmuebles y personas por 24 horas, cateos a diferentes horas de la noche-madrugada, operativos de 8 días corridos en el combate al huachicoleo, los que arriesgamos nuestras vidas por rescatar con vida a delincuentes que son detenidos en flagrancia por pobladores que amenazan con lincharlos, los que arriesgamos nuestras vidas por rescatar también a los compañeros de FISDAI, quienes, cuando a nosotros nos ocurre algo, ni siquiera se acercan para apoyarnos, somos los de bajo salario, no tenemos bono por riesgo de trabajo, con todo esto tenemos que cumplir órdenes de aprehensión, tenemos un rezago de carpetas de investigación que por falta de tiempo no podemos desahogar, tenemos denuncias en Visitaduria, en Juzgados Federales, en Rendición de Cuentas por Dilación en la Investigación de las carpetas de investigación y todo esto, no lo toman en cuenta, exigiendo el cumplimiento de Aprehensiones, con un horario de 07:30 a 21:00 horas, horario corrido, sin derecho a ni un minuto para nuestros alimentos, si llegamos después de 07:45 horas, nos castigan y nos dejan sentados en las bancas que están en la cafetería, pero cuando el Director se entera que el Fiscal va a bajar a tomar algo a la cafetería manda a desalojar el espacio para que non vea a nadie y no pregunte porque están ahí.

Es por eso que pedimos a gritos:

Primero: que el Fiscal Bernal Higuera, aprovechando que le autorizaron la contratación de analistas, distribuya a todo el personal que tiene plaza o clave de Agente Investigador a Comandancias que tienen poco personal o en su defecto que les den su clave de Analistas.