La muerte del perro

La expulsión de Loroña concluyó con la ilusión poblana y el partido terminó en goleada al son de cuatro goles a cero.

Se llegaba con muchas ilusiones al partido contra los Xolos en Tijuana, prácticamente toda la afición poblana estaba pendiente del resultado, esperando una posible clasificación a la liguilla.

No era fácil, sin embargo, la franja del Chelís se paró con personalidad en la 'perrera' y planteó un partido inteligente que durante la primera parte estuvo a punto de darle resultados, sin embargo, algunas decisiones arbitrales dudosas les impidieron irse arriba en el marcador, jugadas polémicas que fueron al famoso VAR y donde no se le dio la razón a los Camoteros.

Ya en la segunda parte una expulsión de Loroña concluyó con la ilusión poblana y el partido terminó en goleada al son de cuatro goles a cero.

Desde mi perspectiva, esta escuadra desde la llegada de Chelís revivió y tuvo una buena temporada que desgraciadamente no pudo culminar con una clasificación a liguilla, la cual es añorada por los aficionados poblanos.

Con este, se cumplen ya cuatro torneos desde que la gente de Televisión Azteca tomó el mando de la escuadra camotera y desgraciadamente para ellos y para la sufrida afición poblana, nos volvimos a quedar en el camino.

No sé si será el presupuesto, la administración, la toma de decisiones o qué diablos, pero ni con dinero y refuerzos este equipo termina por caminar como todos quisiéramos.

Es verdad que al menos se logró estabilidad en el porcentaje pero esa estabilidad generó un equipo mediocre que no pasa de media tabla, quizás sea bueno y parte de un proceso, pero honestamente el aficionado ya no se conforma con no descender y desearía una escuadra que genere expectativa y que aspire a algo más.

Bien haría la televisora en revisar qué está pasando en Puebla donde el desprecio y las trabas son el común denominador de los encargados en la directiva hacia la afición y medios de comunicación y eso se refleja en las bajísimas entradas al estadio.

De no haber sido por la llegada de José Luis Sánchez Solá y Damián Zamogilny, la temporada hubiera acabado en catástrofe.

En el Puebla priorizan la tecnología y la tecnocracia por encima de los usos y costumbres a los que están acostumbrados los fanáticos poblanos, y desgraciadamente los resultados son poco halagadores y poco convincentes.

Eso sí, oficinas de lujo donde, para entrar o acceder, se debe hacer cita y parece que vas a ver al presidente de la República, créame que con estas actitudes lo único que logran es alejar a los pocos aficionados que aún le quedan a este equipo.

Mucha teoría y poca eficiencia sería el término para definir a estos empleados a quienes como dice el dicho 'les pusieron zapatos y creen que matan víboras'.

Por otra parte, se anunció el día de ayer la fusión entre el Atlas y Santos y según se sabe, la televisora y su socio comercial Orlegui jalarán todo lo que tengan a su alcance para armar a estos dos equipos y en ese armado se dice que Lucas Cavallini sería el primer refuerzo rojinegro, lo cual de concretarse sería una pésima noticia para los poblanos.

Por otro lado le puedo asegurar que al día de hoy el único que estaría seguro de los extranjeros sería Omar Fernández quien le llenó el ojo a Chelís y el cuerpo técnico, por lo que todos los demás estarían en veremos.

Chelís puja por renegociar su contrato y seguramente se estarán sentando en los próximos días para definir; esté pendiente.

Por lo pronto, hoy a las cinco de la tarde están citados todos los jugadores en el Cuauhtémoc para darles instrucciones y romper filas.

Lobos BUAP y la hora de la verdad

Se llegó el momento de las definiciones y el balón está en la cancha del Sr. Mendívil quien deberá definir si los licántropos se mantienen en Puebla al menos un año más o cambia de sede como tanto se ha especulado.

Paco Palencia y sus muchachos como sea lograron el objetivo de permanecer en el máximo circuito a pesar de tener un equipo reducido y muchos imponderables.

En la primera temporada lograron 19 puntos y 20 en la segunda con lo que mantuvieron la categoría.

Adelantaba Palencia que tiene todo preparado para el inicio de la pretemporada así como una lista de requerimientos para el próximo torneo, veremos si se le ratifica y lo más importante, que el equipo se mantenga en la Angelópolis.

Nosotros estaremos pendientes y diremos.

Hasta la próxima.