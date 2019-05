Diputados morenistas, ¿Demócratas o caudillezcos?

Admitir la existencia chapulinezca de diputados, funcionarios, o senadores, en actos de deslealtad; traición; infidelidad o deserción, para su coleto, es más de lo mismo.

1.- Sin darnos clases, recordemos que la democracia griega de hace miles de años, es hasta ahora en este 2019, la única idea de organización política existente en el planeta.

2.- Los cien mil señores griegos cumbre de su pirámide social, descansaba en un millón de periecos, ajenos a las decisiones económicas, comerciales, culturales, bélicas, o de relaciones con otras naciones o pueblos.

3.- La lectura minuciosa -por placer-, de la Ilíada y de la Odisea nos muestran junto con la Historia de la Hélade (no solo de Grecia) la supremacía ante las satrapías persas o de otras naciones, sometidas al yugo de un solo hombre, equivalente a un Dios.

4.- Actualmente han dicho diversos pro-hombres occidentales: “la democracia es la peor organización existente en la humanidad; pero es la mejor”.

5.- Al poder político en México, Puebla, hispano América, se llega por elecciones debidamente legalizadas por los gobiernos. Estos, su poder legislativo creado por representantes partidarios, fijan según sus intereses cupulares las características que deben llenar otros aspirantes a crear partidos.

6.- Como poco ha evolucionado la Democracia Griega, predomina la Democracia Electoral. Aunque en zonas humanas más evolucionadas socialmente, existe y ya tienen décadas bajo Democracias de Bienestar Social: jubilaciones universales que cubren una vejez dignamente con techo, comida y sustento; posibilidades inmensas de recreos con distracciones para los viejos (ahí no hay “adultos en plenitud”, ni terceras edades); empleo suficiente para la masa laboral activa; juegos limpios para los capitalistas locales de partes hacendarias de los gobiernos; seguridad pública eficiente con honestidad a prueba de sus poderes judiciales de piso, intermedios y de altezas; educación especializada en todas las etapas de información metodizada inter aulas; y esencialmente: Gobiernos republicanos, simples, demócratas, hacedores de bienestar general sin partidarismo alguno.

7.- En Puebla, uno de los ex conductores del ahora Cuarto Poder que es el electoral federal, durante el octenio u ochenio pasado; diseñó la nueva distritación local (tan aplaudida por todos los diputados locales priistas), también consideró la existencia evanescente de partidos políticos locales.

7.1.- Estos entes fueron diseñados para tareas concretas. Una de ellas sin duda alguna, fue crear entre los electores una opción siguiendo solo directrices candillezcas.

8.- Los partidos que Puebla necesita, para construir una Democracia Electoral, generadora de una clase política honesta, innovadora, buena administradora y ambiciosa para escalar mandos nacionales -no aldeana, no ladrona, no desleal, no huizcolera-, son simples:

a).- Que, se mantengan con el $$$ dinero de sus cuotas, no dinero público.

b).- Que, posean ideología sustentándola en el abatimiento de la pobreza, el desempleo, la inseguridad, la pésima educación, la improductividad del campo en cosechas, fruticultura, la desorganización social.

c).- Que, su programa de acción sea publicitada universalmente, para poder ser mensurado.

d).- Que, sus estatutos castiguen ipso facto la deslealtad, la traición, la infidelidad y la deserción del partido, de las cámaras legislativas y de las administraciones.

e).- Que, difundan periódicamente, sus capacitaciones políticas al público abierto como enseña de reclutamiento partidario.

NUESTRA CASA

La casualidad, el azar, no existen. La causalidad resuelve todo cuando encontramos la causa de lo causado. Machismo más disfunción axiológica es igual a: “Agredamos a la varona, la más débil en la pareja“. Soluciones:

a).- Educación.

b).- Educación.

c).- Educación.

Tiene razón el rector de la BUAP.