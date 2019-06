La triste historia

No se vale es utilizar a personajes poblanos bien intencionados para aparentar algo que no es: El caso de La Franja.

Varias historias se han escrito en la franja durante la administración de Tv Azteca.

Por un lado muchas cosas han cambiado para bien, otras no tanto.

Si bien es cierto que los que llegaron metieron orden en la administración del equipo y el tema del dinero referente a los pagos dejó de ser la plática recurrente en las mesas poblanas, también lo es el hecho de que en base a eso han tratado de vernos el pelo a los poblanos con referencia a la supuesta toma de decisiones al interior del mismo.

Por un lado se nombró a un 'supuesto' presidente o dueño del equipo en la persona de Manuel Jiménez, poblano él, exitoso en su momento a través de la cadena 'Mister Tenis', pero que ya venía a la baja al vender su empresa.

Manuel es un buen hombre, respetuoso, y padre de familia, además, es buen aficionado al Puebla de muchos años.

Lo trataron de rodear de poblanos aficionados al Puebla y con posibilidades económicas mediante un 'consejo consultivo', quienes supuestamente tomarían decisiones respecto al equipo, hasta ahí todo bien.

Sin embargo, este grupo de poblanos que entraron con muchas ganas, con mucho ánimo y entusiasmo, poco a poco se fueron dando cuenta que sólo estaban de ornato, que solo los requerían para la foto y que en la toma de decisiones y asesoría nunca fueron considerados e incluso se enteraban de lo que pasaba con el equipo a través de la prensa.

Este grupo de poblanos que incluso viajaban en avión privado para ver los partidos del equipo como visitante y que de verdad le metieron ganas y dinero, simplemente han sido ignorados.

El verdadero poder en el Puebla lo tienen sólo tres personas, Pablo Boy en lo administrativo para lo que es un experto, Rogelio Roa Guzmán (sobrino de Gustavo Guzmán quién es el hombre fuerte de Azteca en lo referente al futbol) y que se encarga con éxito del tema de negocios y patrocinios y Ángel 'Rambo' Sosa en lo deportivo.

Nadie más que ellos toman las decisiones importantes en el Puebla, no hay más, y está bien pues son expertos en lo que hacen, ya que las cosas salgan bien o mal, es otra cosa.

Lo que no se vale es utilizar a personajes poblanos bien intencionados para aparentar algo que no es, desde mi punto de vista bien hubiera valido la pena que les dijeran en realidad cuáles serían sus funciones y no ilusionarlos con algo que nada más no camina ni caminará. Ya hubiera estado en ellos la decisión de entrar o no a sabiendas del papel que iban a jugar.

Muchas veces en redes sociales intentan darles su lugar llamando incluso al presidente 'sensei' y otros adjetivos que solo lo denigran pues es una historia que todos los poblanos conocemos y lo peor, que nadie se los cree por el pésimo manejo que le dieron al asunto.

De muy buena fuente sé que varios de ellos se encuentran sumamente decepcionados e incluso los viajes a los partidos como visitantes cada vez son más esporádicos.

Otros se mantienen en un sueño comentándoles a sus conocidos que tienen que pagar nóminas, etc., cuento que por cierto nadie se los cree.

Como sea, se viene una nueva temporada y será el día de hoy lunes por la tarde cuando los jugadores que pertenecen al equipo reporten al estadio Cuauhtémoc ya con la incorporación de Joaquín Velázquez e Isidro Sánchez como auxiliares y del 'Profe' Gustavo Leombruno en el área física.

Lobos BUAP

La directiva de los Lobos se encuentra trabajando para armar al equipo, algunos nombres se empezarán a conocer en los próximos días.

Al Sr. Mendívil y a sus socios no les queda otra que armar un equipo competitivo para poder aspirar a salvarse y ahora sí con tiempo y calma, pensar en vender al equipo para recuperar su inversión.

Tiene a su favor a Manuel Lapuente, un viejo lobo de mar que ya demostró que al traer a Paco Palencia no se equivocó y el objetivo de salvarse del descenso se cumplió.

Veremos qué pasa, pero me parece que mantener a Palencia será importante por el conocimiento que ya tiene de la plaza.

Este lunes también se tiene programado el regreso de la escuadra licántropa para el inicio de exámenes médicos y pretemporada.

Nosotros como siempre seguiremos en línea.

Hasta la próxima.