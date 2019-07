Veámoslo de cerquita para entenderle…

La historia comienza cuando Lobos Buap desciende y la empresa de Mendivil Garden Teas aporta la cuota de 120 millones que debía pagarse a la Federación para permanecer en Primera División, convirtiéndose así en asociado y administrador del Club Lobos BUAP A.C.

​​​​​​​Para ello celebraron un convenio con fecha 30 de abril de 2018, pactando que la empresa de Mendivil debía pagar la cantidad de 180 millones a la BUAP a más tardar en tres años y también acordaron que no se podría ceder salvo consentimiento de las partes.

Durante el torneo de apertura 2018-2019 tuvieron conflictos el grupo de Mendivil y la BUAP porque dicen que no querían pagar la nómina con el argumento de que no se había firmado un convenio de préstamo del estadio y para usar la marca. ¿Acaso tuvieron impedimento para usar la marca de Lobos Buap, o alguna vez se les habrá prohibido la entrada al estadio o que no se celebraran ahí los partidos? Hasta donde sabemos no fue así, pero el caso es que entre interpretaciones y no querer pagar las obligaciones llegó el mes de diciembre.

El 13 de Diciembre, la Federación junta a las partes para que lleguen a un arreglo y es así como se firma el convenio que le llaman de “Transacción” con el objeto de solucionar las controversias.

Dentro de las obligaciones que acordaron para la empresa Garden Teas, se encuentra una que dice que, en caso de venta, cesión, incorporación de nuevos asociados, etc., pagaría a la BUAP la cantidad de 90 millones de pesos como mínimo.

Y para el mes de junio, lo que sabemos es que la empresa de Mendivil (Garden Teas) cedió los derechos a Juárez y que éste dijo una y otra vez que no necesitaba la autorización de la BUAP para hacerlo, pero, ¿Por qué dijo esto? Simplemente, porque al parecer hubo mentiras en los contratos y documentos que planearon para la negociación de la cesión.

El primero es el que hicieron para ceder los derechos de Lobos Buap. Lo firma un apoderado del club que ya se encontraba al mandato del nuevo administrador Garden Teas (Mendivil). Tengo una duda, ¿puede un apoderado para actos de administración ceder los derechos? Eso lo sabrán mejor los abogados, pero al menos como empresario, sé que solo podría quien tuviera facultades de dominio o mínimo acordarlo en un acta de asamblea, ¿qué no?

El caso es que se hace asociado se transmite o cede a sí mismo el bien más importante de la asociación Club Lobos y aunado a eso, establecen en dicho convenio de cesión que en el de fecha 13 de diciembre ahí acordaron la cesión de cada uno de los derechos, sin limitación alguna, de titularidad respecto del equipo, así como el certificado de afiliación.

Léalo por Usted mismo y vuelva a leer la cláusula del convenio del 13 de diciembre… creo que han de leer letras invisible porque por más que la leemos no vemos por ningún lado de la cláusula y convenio lo que ellos señalaron.

También me enteré que Mendivil mandó a los empleados que tenía en Lobos Buap y algunos hasta de su plaza a armar argüende y tomar fotos en el estadio porque estaba cerrado. Creo que al señor no le queda claro que hay una diferencia entre los bienes de la BUAP y que si se prestaban era porque había equipo, pero ahora que se lo llevó, ¿para qué se seguirían prestando?

¿No es acaso el administrador el señor Mendivil y es en las oficinas de la plaza donde despachaba los asuntos del equipo? ¿No es así como dispuso durante meses de lo que se hacía o no? ¿De Patrocinios y demás? Pero ya tendrán que revisar los videos de días y meses para comprobarlo.

Por cierto, que solo iban últimamente para sacar del estadio hasta los balones que usaban para entrenar. Ojalá puedan salir los videos del estadio para que los vean por ustedes mismos.





Club Puebla



En La Franja se mantiene el trabajo previo al inicio del torneo, donde lo más relevante en la semana fue la reincorporación de Cristian Marrugo así como la lamentable lesión del zaguero central boliviano Luis Haquín quien sufrió rotura de ligamento cruzado durante el partido de pretemporada celebrado el pasado viernes en el Cuauhtémoc contra el Centro Deportivo Israelita, lo cual lo deja prácticamente fuera de la escuadra pues se estima un periodo de recuperación de al menos seis meses.

En veremos el regreso de Alejandro Chumacero quien aún no reporta con el equipo y veremos si permanece en el club o es transferido a algún otro.

Nosotros como siempre seguiremos en línea.

Hasta la próxima.