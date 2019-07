Barbosa, la corrupción municipal

La corrupción nacional sí, es un problema cultural, como dijo el presidente Peña Nieto.

1.- Dice el futuro jefe del Poder Ejecutivo Estatal: “Mi gobierno no dejará pasar ni un acto de corrupción, tampoco permitirá que quienes se beneficiaron en el pasado lo sigan haciendo en el presente”. Fuente: Intolerancia. Primera plana. 1-VII-2019. Yazmín Curiel.

2.- A un año, que AMLO derrotará al apparat priista-panista, al servicio de algunos dueños del $$$ nacional —no todos—, el gobernador entrante hace suya la máxima oferta social de la campaña victoriosa de los guindas morenistas: “no a la corrupción”.

3.- A riesgo de ser petulante, la corrupción en sus diversas variantes: negocios, ventas, compras, favores, permisos, clausuras, obras públicas, empresas ¿culturales?, inversiones, puestos públicos electorales o administrativos —incluyendo representaciones internacionales—, tienen de uso a los que tienen acceso, desde el día en que Hernán Cortés tomó la sitiada México-Tenochtitlán, y después de los tesoros arrancados a los Huey tlatoani mexicas, le robó al emperador de España parte de la parte proporcional denominada el quinto real.

3.1.- La hazaña corruptora de Hernán el cuidador de puercos contra su rey-emperador o como se denominaba, no es más que el ejercicio de una práctica común, ahí donde una sola voluntad humana decide por otras sean decenas, miles o millones. La corrupción nacional sí, es un problema cultural, como dijo el presidente Peña Nieto, lástima que como carecía de divulgadores culturales, no explicó los orígenes que después del 1521 seguimos perfeccionando como práctica nacional.

4.- Constitucionalmente los municipios mexicanos, como los condados anglosaxones, o sus pares hispano americanos, caribeños o de otras naciones republicanas, tienen gobiernos locales.

En México se llaman ayuntamientos, entes nacidos apenas como gobiernos en el año dos mil, con autonomía e independencia en cada acto administrativo, toda vez que antes aunque llamados gobiernos disponían su hacer al capricho de su gobernador en turno, pues no tenían asignaciones presupuestales federales directas, sino que el gobierno estatal era intermediario.

5.- La obra pública municipal tiene exigiendo de un 10 a un 20 por ciento para su asignación, aunque una investigación arrojaría que es una falsedad del que escribe. Los investigadores sí cuestionan a los que ejecutaron la obra, dirán como machos que son, que no es cierto pues alguna fama pública tienen en su mundo.

5.1.- Preguntados los constructores que no recibieron obra pública ¿sí, existió la corrupción? Dirán que no, pues esperando están que llegue algún cuate con poder municipal para trabajar.

5.2.- Inquiridos los vecinos sobre el tema, solamente que exista un comité de obras públicas ciudadanizado o sea que posea valentía, opinaría en un sentido o en otro.

6.- El gobernador que ya llega, haría un gran servicio a la nación, sí convocara a los centros superiores de educación pública y privada, para que ad honorem, colaborarán con recursos humanos calificados en arquitectura, ingeniería, contabilidad, leyes y administración, para que elaboraran un Manual de Otorgamiento de Obra Pública (a prueba de corrupción).

Mientras no exista, las licitaciones serán adjudicadas no solo al mejor postor $$$, sino al más relacionado y el más discreto, digan lo que digan, pregonen lo que pregonen los ejecutivos: federal, estatal y municipal: el señor Presidente de la República, los gobernadores y los alcaldes: “Que obras son amores, y no buenas razones”, dicho de philosophia popular milenario.

NUESTRA CASA

En la calzada Zavaleta esquina con camino Real a Cholula, ondea una bandera de la hermana Res-Publica de Colombia. Entre al local de comida colombiana: café, crepas, caldo largo y bandeja pisa”. Riquísimo. Barato.

