Analizará Miguel Barbosa las consesiones de RUTA y otros servicios

El gobernador electo de puebla aseguró que "Puebla merece saber la verdad" en torno a estos contratos millonarios.

En gira de trabajo por Atlixco, el gobernador electo de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, adelantó que la contraloría de su gabinete realizará un análisis a las concesiones de RUTA y Proyectos de Prestación de Servicios al sentenciar que "Puebla merece la verdad".

El gobernador electo de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, adelantó que hay en curso una "investigación sólida" por parte de la Secretaría de la Contraloría, en la que se han detectado irregularidades de las pasadas administraciones, esto se hará público una vez que tome protesta del cargo,



Las auditorías que de forma interna se realizan en este proceso de transición deslindan al gobierno interino de Guillermo Pacheco Pulido, ya que las principales irregularidades se habrían cometido en el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas, así reiteró que su gobierno no dejará pasar ni un acto de corrupción, pero tampoco permitirá que quienes se beneficiaron en el pasado lo sigan haciendo en el presente.



"Lo sólido, lo que sí es sólido son las diversas investigaciones que ya están en curso en la Contraloría (....) Nosotros vamos a revisar todos los contratos que por vía de concesión, por vía de participación pública privada, APP, PPS suscribió el estado poblano, en la mayoría de ellos hay una contratación leonina en agravio del estado de Puebla, por tanto vamos hacer un análisis de todo", advirtió.



El mandatario enlistó que todas las obras ejecutadas por medio de los Proyectos de Prestación de Servicios (PPS), como el Museo Barroco, Centros Integrales de Servicio (CIS) y Plataforma Audi; así como los títulos de conseción otorgados, por ejemplo, para la ejecución de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA) serán investigados; sin embargo, en este último caso difícilmente el servicio será retirado, pues los ciudadanos requieren el servicio de movilidad.



"Claro que si el servicio tiene que continuar porque es un servicio que ya está articulado, ahorita quitarlo de funcionamiento sería una barbaridad pero hay que revisar todos los contratos porque yo no permitiré que a la vista del nuevo gobierno las gentes del poder pasado sigan beneficiando se con los contratos que suscribieron en su tiempo. Miguel Barbosa no viene a jugar, no viene a jugar viene a poder entender de qué se trata todo está maraña que existen Puebla", dijo.



El gobernador electo de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, señaló que Puebla necesita saber la verdad, por lo que los contratos realizados en las dos pasadas administraciones locales se deben transparentar.



En este proceso de transición señaló que los próximos titulares de las dependencias tienen que ser muy cuidadosos de revisar lo que reciben; por ejemplo, en la Secretaría de la Salud, dependencia en la que se aloja la mayor parte de corrupción.



Habrá nueva Ley de la Administración Pública Estatal



Por otra parte, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, adelantó que durante la segunda quincena de julio será presentado el documento para la Reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal, incluso podría tratarse de un nuevo ordenamiento.



Esta reforma o nueva ley tiene que concretarse antes de que entre en funciones el nuevo gobierno, pues aquí ya se contemplaría la separación de dependencias y también la creación de algunas, las que incluso ya tienen titulares.



"Al arranque de la segunda quincena de julio, vamos a enviar la iniciativa de Reforma la Ley Orgánica Estatal que podría llegar a ser la nueva Ley Orgánica", refirió.



Incrementará presupuesto a Congreso para nueva sede



Barbosa Huerta anunció que incrementará el presupuesto para el Poder Legislativo y con esto se arranque el proyecto de construcción de una nueva sede que albergue a las y los 41 diputados locales y los trabajadores, debido a que el edificio que actualmente se ubica en la avenida 5 poniente en el Centro Histórico está en malas condiciones.



El dinero que se destinará para este proyecto será analizado entre las Secretarías de Finanzas y la de Infraestructura, por lo que no adelantó más detalle del aumento y el proyecto, hasta que oficialmente entre su administración y se pongan a trabajar en el tema.



"Tengo el propósito de incrementar el presupuesto del Congreso para que hagamos su nueva sede, está destruida. Que tal si algún día de paso algo siniestro quién me responde por Gabriel Biestro que tanto lo quiero. No lo sé, ya están en proceso los estudios, todo es este proceso todo eso se están alistando", refirió.



Lo anterior, debido a que el estudio que realizó la Universidad Autónoma de Puebla (UAP) refiere que el edificio ubicado en el Centro Histórico de Puebla que es ocupado como el Poder Legislativo está en malas condiciones, incluso la gente que trabaja en este lugar corre riesgo.

Por otro lado, en cuanto a la tarifa del transporte público, dijo que una vez terminado el periodo del gobierno interino, el futuro titular de la secretaria del ramo, Guillermo Aréchiga ya tiene la instrucción de instalar mesas de diálogo con transportistas, especialistas y representaciones ciudadanas para determinar si habría una alza a la tarifa del transporte.