Cocinan la Ley Osorio

Los diputados votarán una iniciativa a modo para que Rodrigo Osorio Díaz, quien no cuenta con la edad requerida por ley, pueda asumir el encargo.

Un tema escabroso se prepara en el Congreso del Estado. Este miércoles, los diputados votarán una iniciativa a modo para que Rodrigo Osorio Díaz, quien no cuenta con la edad requerida por ley, pueda ser el nuevo titular de la Secretaria de Economía.

La Ley Osorio fue una propuesta enviada por la Secretaría General de Gobierno para reformar el artículo 84 constitucional y está enlistada en el punto 13 de la sesión ordinaria de hoy.

Al margen de que el futuro secretario sea una buena carta o no, lo delicado del tema es que se fabriquen y aprueben leyes que son trajes a la medida.

Es cierto que no se trataría de la primera modificación a la Constitución para favorecer a un personaje pero es necesario recordarles a los diputados que las leyes deben ser de aplicación general y no hechas ex professo para beneficiar a un grupo o persona.

El gobierno entrante debe ser cuidadoso de no caer en la tentación de generar leyes a modo y los diputados —de mayoría morenista— bien harían en recordar que el Legislativo debe ser un contrapeso del Poder Ejecutivo.

Aprobar la Ley Osorio no será un buen precedente. En todo caso, habría que preguntar si en todo el estado de Puebla no existe un solo economista, empresario o ciudadano que tenga la capacidad y la experiencia necesaria para atender la Secretaría de Economía y de paso, que cumpla cabalmente con los requisitos establecidos en la ley.

La onda huella de Cañedo

El programa “Noche de Museos” que comenzó como un simple experimento en materia turística en Puebla capital, se convirtió en un modelo a seguir a nivel internacional.

Colombia comenzará a aplicar en diversas ciudades un proyecto similar para fomentar el turismo y que la gente conozca la mayor cantidad de centros culturales.

El padre del programa “Noche de Museos” fue el actual secretario de Turismo, Alejandro Cañedo Priesca, quien logró que un sábado de cada mes, miles de personas caminen por las calles del Centro Histórico, entren de manera gratuita a los museos y disfruten una convivencia familiar, con la consecuente derrama económica que eso genera.

Un dato importante, el proyecto no costó nada, sólo se aplicó el sentido común, y en museos como el Amparo la tienda de souvenirs, tiene mayor movimiento ese día que el resto del mes, recuperándose así el precio de las entradas gratuitas.

Y aunque Alejandro no estará en el próximo gabinete, es innegable que a su paso como secretario, primero en el ayuntamiento capitalino y después en el gobierno estatal, demostró que con poco se puede hacer mucho. Ojalá que en el próximo gabinete aparezcan muchos funcionarios como Cañedo. Nobleza obliga.