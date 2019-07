Indefinición total

Los días pasan y el caso Cavallini sigue sin resolverse, por un lado las directivas de Cruz Azul y Puebla tienen un acuerdo y por otro el canadiense no llega a un arreglo con los de la máquina en lo referente a su salario.

Con Puebla, el delantero percibía un salario de 700 mil dólares y ahora pretende el doble de dicha cantidad, los cementeros le ofrecen un millón anual, con lo cual el jugador no está de acuerdo.

Lo cierto es que a cinco días de iniciar actividades de manera formal, en la franja no se sabe si podrán contar con el delantero o tendrán que traer a alguien más.

Tristemente sabemos lo que sucede con los jugadores que se integran al equipo una vez empezado el torneo regular, pues entre la adaptación, la cuestión física y técnica, se va el torneo de manera intrascendente.

Sobre todo porque el talón de Aquiles del equipo se encuentra en la definición pues platicando con Chelís en días pasados en el programa radiofónico En Línea Deportiva nos comentaba que con los 18 goles anotados en el pasado torneo, no alcanza para lograr una clasificación a la liguilla, pues a modo de ser honestos, fueron bastantes los puntos que se lograron, con tan raquítica cuota goleadora.

A mi parecer, Cavallini debería quedarse, está adaptado, es buen profesional, la gente lo quiere y además es un goleador que puede y debe dar más, sin embargo, si es una buena operación para la escuadra, tampoco se le puede impedir salir y seguir creciendo como profesional, lo malo de todo esto se refiere a las consecuencias que esta indefinición le puede acarrear a la escuadra durante el desarrollo del torneo.

El plazo para definir esta situación, en voz del director deportivo Ángel Sosa, es el próximo jueves, justo un día antes del debut frente a los Xolos en el Cuauhtémoc.

Por otro lado, se estará dando la presentación de la nueva piel del equipo en un acto poco visto e innovador donde, en un reality show, doce aficionados portarán los uniformes que usará la escuadra durante las próximas dos temporadas.

La marca Umbro es de nivel y seguramente presentará unos diseños bonitos e innovadores, lo cual obligará al aficionado a querer adquirirla

Ojalá la buena labor que realiza el equipo en cuanto a marketing vaya de la mano con el buen accionar del equipo en la cancha, pues de no ser así de nada servirá.

Por lo pronto se deberá arrancar con una victoria el próximo viernes a las 7 de la noche, pues bien saben en el Puebla que será de vital importancia sumar los primeros seis puntos a disputarse en casa para tener reales posibilidades de estar en la pelea por la clasificación.

Lobos BUAP

La telenovela por la fraudulenta venta del equipo por parte del Sr. Mendivil continúa en los juzgados.

Quedó ya muy claro por parte de la abogada Isolda Castillo el porque de las cifras y a que corresponden cada una de estas.

El gran resumen es que los 180 millones corresponden al costo del equipo que era, según contrato, de 300 millones de los cuales Mendivil y Cía., aportaron los famosos 120 para continuar en el máximo circuito y los cuales fueron pagados a la Femexfut y donde (también por contrato) quedaron a deber 180 pagaderos en un máximo de tres años.

En estos 180 millones estaban incluidas todas las categorías de la institución afiliadas a la federación como son la sub 20, sub 17, sub 15 y sub 13 además de los equipos de segunda y tercera división así como el equipo femenil. Al pagar este los 180, estaba en libertad de hacer lo que quisiera con la franquicia pues ahí él sería el dueño absoluto, mientras eso no sucediera, la BUAP se mantendría como asociado y se requería de su aval para cualquier movimiento.

Los 90 millones tenían que ver con un posible cambio de sede antes de los tres años tal y como sucedió, es decir, una cosa no se contrapone con la otra, son situaciones totalmente ajenas una de otra.

Tan mal van las cosas para Mendivil y sus abogados, que ya hicieron contacto con el abogado que representa a la máxima casa de estudios para tratar de llegar a un arreglo previo a la próxima audiencia fijada para el próximo 5 de agosto.

Las opciones universitarias son dos:

Cobrar 270 millones de pesos por el caso completo. Cobrar 180 millones de pesos de acuerdo a lo que determine el juez.

Vale la pena mencionar que la televisora no se vio afectada en sus intereses pues ellos transmitirán en una plaza u otra y es por eso que se mantienen solo a la expectativa para ver qué deciden las autoridades mexicanas al respecto.

La embestida que anticipamos en contra de la máxima casa de estudios y del Rector Alfonso Esparza se echó a andar con pésimos resultados pues se basaron en twiteros que tienen menos seguidores que el Atlante, con lo cual poco o nada pudieron lograr.

El caso continúa y veremos el desenlace en cuanto las autoridades determinen qué procede.

Nosotros seguiremos pendientes.

Hasta la próxima.