Mucho ingenio, poca efectividad

Un equipo poco armado, con una inversión mínima basada en jugadores de poco cartel y teniendo solamente al carismático Chelís como estandarte.

Con la derrota camotera el viernes pasado en el Cuauhtémoc al son de tres goles por uno frente a los Xolos de Tijuana quedó demostrado que el truco 'engaña bobos' empleado por la directiva camotera nada más no funcionó.

Que si #lamaschingonamx, que si el reality para dar a conocer la camiseta, que si pongo actores disfrazados de aficionados, que si trato de hacer mil argucias para tratar de venderle al aficionado poblano que Puebla cuenta con un gran equipo, terminó por desnudar la gran realidad del mismo.

Un equipo poco armado, con una inversión mínima basada en jugadores de poco cartel y teniendo solamente al carismático Chelís como estandarte, han intentado engañar a una exigente y lista afición poblana que no se va con la finta y que en la inauguración solamente se hizo presente con 15 mil aficionados en un estadio para 53 mil.

Gradas vacías, poca expectativa y un pésimo espectáculo fue lo que se apreció en el estadio dos veces mundialista.

Los esfuerzos realizados por la directiva los aplaudo, sin embargo, el desconocimiento total por parte de los 'jalisquillos' y los “necaxistas” que manejan a la franja, son evidentes.

Pretenden conquistar al aficionado poblano a base de engaños, y créanme que eso no les va a funcionar mientras no se tenga un equipo ganador que proponga dentro del terreno de juego y que de alegrías, en Puebla la afición no se chupa el dedo y las entradas irán a la baja conforme avance el campeonato si no dan un viraje en la estrategia.

Es triste ver como ante la falta de identidad, a nadie o casi nadie le interesa asistir al estadio Cuauhtémoc, el Puebla, señores, dejó de ser el estandarte de la entidad, y es lógico, nadie quiere seguir a un equipo perdedor.

Mucho tendrá que hacer José Luis Sánchez Solá para enmendar el camino, me queda claro que el técnico hace lo que puede con lo que tiene pero habrá que ver si eso le alcanza para mantenerse en el puesto.

Se viene el festejo del 75 aniversario contra el Betis de Sevilla el próximo domingo a las tres de la tarde en el Coloso de la Colonia Maravillas, ahí veremos la convocatoria que puede tener el equipo con precios altos y con el pobre espectáculo que se brindó el fin de semana pasado.

Se equivocaron de Rector



Quien piense que hacer auditorías desde el campo de golf va a intimidar al Rector Alfonso Esparza, simplemente no lo conoce.

Ahora resulta que ante la falta de argumentos jurídicos en el caso de Lobos BUAP-Mendivil-FMF, intentan argumentar que en el equipo Lobos BUAP se desviaron recursos desde el año 2012 al 2017 por una cantidad aproximada a los 400 millones de pesos.

De risa el argumento ante el desconocimiento total de cómo se manejan las universidades públicas.

En estas se tiene un presupuesto aprobado por el consejo universitario año con año que tiene que ver con el desarrollo integral del deporte en la universidad.

Dentro del presupuesto se paga todo lo referente al desarrollo del alumnado en el ámbito deportivo, canchas de futbol, entrenadores, uniformes, mantenimiento de instalaciones, luz, agua, sueldos, vigilancia etc.

En lo personal, creo que el presupuesto asignado al deporte en la BUAP es paupérrimo comparado con instituciones similares como la UdeG, la UAT y la UAEM, donde se destinan al deporte no menos de 350 millones de pesos anuales, así es que si en la BUAP se destinan en promedio 80, en realidad es muy escaso para lo que la juventud tanto necesita para alejarse de vicios y malos hábitos.

Después de que la BUAP recibe en promedio de seis a siete auditorías federales año con año y en todas han salido con las manos limpias, en verdad veo poco probable que alguien deba estar preocupado por esta situación.

En la universidad están con la mejor voluntad para transparentar este asunto y así se lo han hecho saber al Presidente de la Republica Andrés Manuel López Obrador.

Si Mendivil y Cía. creen que con ese tipo de denuncias van a espantar al Rector como le decía líneas arriba, se equivocaron de persona.

Al rato seguramente Mendivil dirá que se enteró que el Rector en la primaria le robó un sandwich a un compañero, en buena onda, sean serios.

Por lo pronto el caso ya está en el TAS en Suiza y aquí si no habrá para donde hacerse, pues este órgano internacional cuando falla es de manera definitiva y sin más recursos por delante.

Muy preocupado debe estar Enrique Bonilla quien fue el que expidió un certificado de afiliación a Juárez que viene viciado de origen y mediante un fraude.

Aquí existen dos temas fundamentales donde se exhibe y demuestra el incumplimiento de los reglamentos por la propia Federación sobre temas de cambios, ventas o sustituciones de los Certificados de afiliación como son los requisitos sociales para los mismos en los artículos 33 y 34.

Además otro dato interesante para Don Enrique surge de las facturas que se elaboraron en dos administraciones diferentes, veamos.

En abril, cuando el control de Club Lobos AC se encontraba bajo la tutela universitaria la FMF, le emite una factura por 120 millones de pesos con IVA incluido por concepto de 'cuotas Ordinarias' lo cual era lo correcto y estaba bien hecho, pero en diciembre que es cuando Mendivil y Cía. toman el control del equipo según consta en contrato hacen una nueva factura al cancelar la anterior y ahora Lobos BUAP (Mendivil) le factura a Garden Teas una nueva pero bajo el concepto de 'Cesión de derechos ante la FMF AC 'por 120 millones de pesos más IVA, que tal ? Es decir, la empresa que yo controlo le factura a otra empresa de mi propiedad que además es asociada de la asociación civil pero ahora más IVA, lo cual equivale a 19 millones doscientos mil pesos más.

Aquí se va a venir otro 'culebrón' fiscal muy interesante para saber cómo esa AC acredita este IVA y como se realizó esta operación ante el SAT.

Tal y como le decía aquí va a haber mucha pero mucha tela de donde cortar.

Que no digan que no se los comente con anterioridad.

Por otra parte, de muy buena fuente me enteré que en los próximos días la BUAP estará ofreciendo una conferencia de prensa donde dará a conocer de manera pública todos y cada uno de los contratos signados entre la máxima casa de estudios y la empresa Garden Teas del Sr. Mendivil para que todos los medios de comunicación se enteren de la realidad del asunto sin verdades a medias y con pruebas contundentes en la mano.

Preguntas y respuestas Fast Track

Nosotros, como siempre, seguiremos En Línea. Hasta la próxima.