De molestias e incomodidades

Más tarde, vía Twitter, el prestigiado columnista del periódico Récord, Ignacio 'Fantasma' Suárez, confirmaba desde la Ciudad de México la especie.

Resulta que el deporte de moda entre los directivos poblanos tiene que ver con tratar de desmentir cualquier información que les genere incomodidad o que no se encuentra dentro de sus conveniencias.

Esto a colación con el comentario, simple comentario, que el miércoles pasado se dio en el programa radiofónico En Línea Deportiva donde, quien esto escribe, dio a conocer que dentro del grupo Salinas se tenía la intención de vender al Club Puebla, recalco, la intención.

Bien sabido es que en Televisión Azteca la intención de deshacerse de los equipos profesionales que les pertenecen no es nuevo, el mismo Ricardo Benjamín Salinas Pliego así lo ha declarado debido a que los gastos que les genera el futbol son superiores a los ingresos, sin embargo el hecho de mantener el control de los votos en la FMF les impide soltar todo lo que poseen sobre todo porque los dividendos que les da las transmisiones de la selección mexicana les empareja los números y les da a ganar.

Más tarde en realizar el comentario en que el 'supuesto' dueño del Puebla, Manuel Jiménez, salió a dar una especie de conferencia de prensa para desmentir la especie argumentando que era una 'chistosada', si lo era, ¿qué necesidad había de hacer tanto alboroto?

El 'Presidente' del Puebla fue aún más lejos cuando afirmó que poco a poco, en pagos chiquitos, está pagando a TV Azteca la franquicia del equipo y que en un año se hará del control total del mismo.

Una de dos, o Don Manuel es un 'mago' y tiene la capacidad de comprar al Puebla sin tener un negocio propio establecido o los poblanos somos muy tontos para creernos semejante 'chistosada'.

Realicé una encuesta vía Twitter para saber qué pensaban los poblanos sobre la participación del Sr. Jiménez en el Club Puebla y después de 1509 votos lo cual en cualquier encuesta ya es una muestra significativa resultó que el 84 % cree que no es el dueño o es prestanombres y solo el 16% piensa que si es el dueño.

Vino a mi mente aquel episodio cuando di a conocer que Mario Mendívil pretendía vender a los Lobos BUAP con lo cual, al igual que ahora los directivos dieron una conferencia de prensa para desmentir la información y asegurar al igual que Manuel Jiménez que estaban comprometidos con el equipo y con la afición y que el equipo permanecería en Puebla por tiempo indefinido, más tarde, y sobre la insistencia del tema, lo volvieron a hacer en un intento desesperado por engañar a los poblanos, y ¿qué pasó? Pues que tres 'Doritos' después, los vi entregando el certificado de afiliación del equipo a los Bravos de Juárez aunque este de manera apócrifa.

La verdad de todo es que la gente del Azteca tiene la intención de vender al equipo, aunque también es cierto que al día de hoy no existe nadie interesado en el mismo.

Gente como los San Román y los Achard mostraron ganas de comprar al equipo pero los exorbitantes precios del futbol mexicano hacen inalcanzable para ellos la operación.

También es cierto que los López Chargoy mantienen aproximadamente el 33% del paquete accionario del Puebla y que el próximo mes de mayo se tendrá que definir si los liquidan o qué pasará con el equipo de la franja.

Lo que también es cierto es que en la supuesta venta no se tiene contemplado un cambio de sede, por lo que en ese aspecto la afición poblana puede estar tranquila.

Después de llevarse a cabo el partido de festejo por el 75 aniversario del Club frente al Betis de Sevilla donde debo reconocer que la gente que maneja al Puebla realizó un esfuerzo importante en cuanto a promoción y actividades que la verdad no habíamos visto en Puebla aunque la verdad terminaron perdiendo dinero debido a que la respuesta de la afición no fue la esperada y tuvieron al final que poner los boletos al 2 por 1, con lo cual queda demostrado que sí el equipo no anda bien y no se genera un vínculo entre la afición y el equipo por muchos esfuerzos que se realicen, y todo quedará en eso, en simples esfuerzos.

Se viene el próximo viernes el partido contra Chivas, el cual es de vital importancia para las aspiraciones camoteras pues una victoria lo metería en la pelea y una derrota lo dejaría con los focos amarillos prendidos.

Aparentemente las Chivas serían un rival a modo en el papel, sin embargo, los malos resultados obtenidos hasta el momento lo vuelven un rival desesperado y peligroso por lo que los de la franja deberán estar sumamente concentrados y ser mucho muy cuidadosos.

Lobos BUAP

La batalla entre la BUAP y Mario Mendívil se mantiene en los juzgados y ahora se tendrá que esperar al día 5 de agosto cuando se llevará a cabo una audiencia en el juzgado.

Veremos si existe la posibilidad de un arreglo económico o se le da curso a un asunto que puede terminar mal con la intervención del SAT, el TAS y demás entes involucradas.

Nosotros como siempre veremos y diremos.

Hasta la próxima.

