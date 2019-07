Urge alerta contra el Ovigem

Esta semana recibí una “recomendación” del Observatorio de Violencia de Género en Medios de Comunicación (Ovigem), en el escrito se juzga la labor periodística de Intolerancia Diario, específicamente en las notas y reportajes de la sección de inseguridad.

En el estudio-recomendación-resultados, las y los activistas, evaluaron los encabezados de las notas publicadas, de las imágenes utilizadas para ilustrar esos mismos materiales y hasta de la forma en cómo narramos los hechos.

Si bien agradezco la distinción, aplaudo los esfuerzos y reconozco que el periodismo y el propio lenguaje están en constante evolución, también me preocupa que un grupo de activistas pretenda decirle a los medios de comunicación cómo deben “escribir” sus notas, principalmente aquellas en dónde la Violencia de Género está presente.

Evitar los detalles que respondan a las preguntas básicas del periodismo, es también negarnos a reconocer y a denunciar que cada día es mayor la crueldad contra, precisamente, las mujeres.

Hoy en día no solo las matan; las hacen abortar o las asesinan por no ceder, las violan, las torturan, las descuartizan, y eso no es “farandulismo”, es por desgracia, lo que nos toca consignar.

Y aquí cabe aclarar que esta postura no es nueva, desde 2016 se denunció en este medio, la falta de compromiso de las autoridades para solicitar que se emitiera la Alerta de Género en el estado. Dijimos fuerte y claro que un motivo político, entonces la imagen de Rafael Moreno Valle, importaba más que las mujeres que estaban matando y/o desapareciendo.

Aquí me permito retomar un par de columnas que muestran que en este medio pusimos el dedo en la llaga. Ejemplos de la lucha y la solidaridad editorial para lograr la emisión de la Alerta de Género en Puebla sobran en nuestra hemeroteca:

Contracara 19 marzo 2018

Manzanilla y la Alerta de Género

Fernando Manzanilla fue ayer el único candidato que estampó su firma y se comprometió con la Agenda de Género 2018 – 2021 propuesta por la Red Plural de Mujeres.

En el evento el ex Secretario de Gobierno fue enfático en dos temas: que está a favor de que se solicite la declaratoria de Alerta de Género, con todo y el costo político que ello conlleva; y dos, que durante su paso por la dependencia, los niveles de violencia, en general, y contra las mujeres, eran mucho menores de los que hoy padecemos. En resumen, que la inseguridad y los feminicidios aumentaron.

La iniciativa logró convocar en un mismo escenario a candidatas y precandidatas de partidos antagónicos como Movimiento Regeneración Nacional –Claudia Rivera Vivanco– y del Revolucionario Institucional –Vanesa Barahona–, y a la abanderada a diputada federal por el Verde Ecologista, Norma Pimentel.

(…)

Quizá por prudencia electoral o para no violar las normas, pero los 5 personajes que buscan gobernar el estado: Miguel Barbosa, Martha Erika Alonso, Enrique Doger, Michel Chaín y Alejandro Romero; no estuvieron en el evento.

Veremos si después de que inicien sus respectivas campañas deciden comprometerse con causas como la Equidad de Género, dignificación de las presas, evitar la violencia política hacia las mujeres y la activación de la alerta.”

Contracara 11 abril 2019

La Alerta de Género, un viejo pendiente

Durante cuatro años, organización sociales de todo tipo, algunos grupos relacionados con partidos políticos, colectivos feministas y medios de comunicación pedíamos a gritos que se emitiera la Alerta de Género en Puebla.

En mi caso, lo escribí en diversas columnas, sabiendo que la postura de Rafael Moreno Valle era única y tajante: “la alerta no se emite, porque me afecta en mi proyecto presidencial, ya que sería como reconocer que en mi estado, los feminicidios son mi responsabilidad”.

Como todo durante los tiempos morenovallistas, cada cosa que sucedía en Puebla, debía supeditarse al sueño del Señor de Los Cielos, de llegarse a convertir en el Señor de Los Pinos.

Pese a toda la violencia comprobada y documentada en contra de las mujeres, para Rafael la alerta no era tema.

Como periodista, entiendo perfectamente que la Alerta de Género no va a impedir que sigan sucediendo agresiones contra las mujeres en Puebla.

No es magia.

Pero emitirla, es una postura implícita de un gobierno, de disposición e interés sobre un serio problema social.

Tras las largas pero necesarias citas, sólo me resta subrayar que en Intolerancia Diario no predicamos con teorías absurdas con lenguaje subjetivo y hasta inexistente; nosotros lo hacemos con el ejemplo.