"Vuelta al ruedo" con percherones

Siempre lo hemos afirmado y lo seguiremos haciendo, los taurinos, amantes de la fiesta debemos evitar a todo coste dos cosas: NO publicar y compartir fotografías que muestren cornadas o cogidas de los toreros; entre más aparatosas y daño ocasionen, mayor arma o instrumento de ataque para los antitaurinos, que no sólo argumentan la actitud del toro que «se defiende» de la agresión que sufre; y la otra: NO publicar, ni compartir fotos –muy pretenciosas, por cierto– de las que publican quienes tienen la oportunidad de visitar o pasar un rato en alguna ganadería de las que entre sus crías, existe algún ejemplar, puede ser ya adulto, quien al morir la madre fue alimentado al biberón por los señores de la casa ganadera, y de alguna manera permite a los humanos acercársele, y hasta el atrevimiento de alguna caricia que él confunde o le trae el recuerdo de cuando era alimentado al biberón.

Estas absurdas escenas de las caricias, también se convierten en estúpido argumento de los descerebrados antis, que absurdamente afirman que el toro es manso por naturaleza y embiste al verse acorralado y sentirse agredido en la Plaza.

Mucho mejor las fotos que muestran toda la grandeza de la bravura del toro en el campo.

Mas agradable y de gran beneficio difundir, y con gusto lo hacemos, agradables y bellas fotos como esta; la familia entera, esposa e hijas a la cabecera de la cama del torero herido y ya con franca mejoría. Se trata de "Rafaelillo", quien hubo de pasar días enteros en la Unidad de Cuidados Intensivos del Complejo Hospitalario de Navarra, mismo del que ha sido dado de alta, y se encuentra ya en casa disfrutando de la mejor terapia y medicina que existe: el cariño y el apapacho familiar.

El novillero moreliano Isaac Fonseca, quien se formó en la Escuela Taurina de Colmenar el Viejo, misma a la que ingresó en 2018 y vale la nota, porque en "Puyazos" anterior escribimos que es de Aguas, siendo que de Morelia es.

Y esta semana pasada ha culminado una juvenil y exitosa etapa de su carrera, cerrando la fase de sin caballos con 2 triunfos 2; el jueves pasado en Collado de Villalba, comunidad madrileña, donde cortó 2 orejas 2 a novillos de “El Estoque”; el último, este domingo en Villanueva de la Serena, provincia de Badajoz, con Novillos de Herederos Bernardino Piriz, de los que Fonseca guardó en su espuerta 3 orejas 3; una de su primero y las dos de su segundo.

Con esto, Isaac queda más que listo para su debut con caballos en la próxima Feria de Gijón, el próximo 13 de agosto.

Salida de toriles siendo aplaudido, el toro 'abre plaza', de nombre “Fundador”; negro, bragado en girón, encinchado y calcetero del cuarto derecho, herrado por los ganaderos “Núñez Del Olmo”, con el número 53.

Y, con una peluda en mano del segundo toro del lote de cada uno, han salido los 3 coletas 3 acartelados; Octavio García “El Payo", Sergio Flores y José María Macías, con una muy buena entrada en la Plaza “La Morenita" de Altzayanca, en corrida de feria.

Una feria que conserva y cuida con celo la tradición más auténtica del altiplano tlaxcalteca.

Con el público -empapado y cubierto con mangas e impermeables– puesto de pie y aplaudiendo el homenaje de "Vuelta al ruedo" al tercero de la tarde, con el tiro de arrastre de jarifos y fuertes percherones. Pero mejor hubiera sido una lancha con motor fuera de borda, igual con el lidiado en cuarto, premiado con “Arrastre Lento”.

Y no faltarán los comentarios agresivos e insultantes de los antis, que dirán que los Tenexacos embistieron porque querían, buscaban salida e huir del aguacero.

Lo cierto es que aún con las dificultades que presenta un albero inundado, agua encharcada y lodazales, los cárdenos del Fierro de la “SY” embistieron de tal forma que, bien cabe pensar, imaginar lo que pudo haber ocurrido con buen clima y el sol brillando… Sí así, uno recibió de premio y homenaje la “Vuelta al ruedo” y otro, “Arrastre lento” a sus restos.