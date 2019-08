Parabólica Fernando Maldonado

Moya, el maletero

La responsable de extraer papeles y dinero en efectivo luego del accidente del 24 de diciembre fue la ex secretaria particular de Moreno Valle, Mercedes Aguilar López; cumplía con las órdenes que daba Roberto Moya Clemente, el ex secretario de Finanzas y Administración.

Arte: intolerancia Diario