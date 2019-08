La Constancia, continuidad en los triunfos, valiosa virtud

De todas las virtudes que un espada debe de tener para ser taquillero, es la constancia; perseverar tarde a tarde en los triunfos, tener en la espuerta un espacio permanente para guardar las orejas.

Ya lo hemos afirmado muchas veces: la situación actual que vive la fiesta, la falta de toreros que llenen plazas, aquello que el público tanto gusta y que los empresarios tanto buscan, largas filas en taquilla; eso que hoy casi no vemos y que es parte de una «crisis globalizada»; es decir, que afecta prácticamente a todo.

De todas las virtudes que un espada debe de tener para ser taquillero es la Constancia, perseverar tarde a tarde en los triunfos, tener en la espuerta un espacio permanente para guardar las orejas. Y eso es lo que Leo Valadez tiene.

He aquí lo que se logra con la constancia, continuidad en los triunfos: Leo Valadez, se ha convertido ya en “Abridor oficial de ferias", el domingo pasado abrió, saliendo triunfador la de Teziutlán, con el corte de 1 oreja, la única. Foto J.A. Sainos.

Abre Leo, San Luis Potosí con ganado de “La Punta” compartiendo cartel con Arturo Macías y Sergio Flores, el sábado 10. Es iniciador este domingo en Huamantla, con toros de “La Soledad” estando en el cartel, Fabián Barba, José María Macías y el rejoneador Joaquín Gallo, acompañado de los Forçados de Mazatlán.



La “Temporada tiene nombre Pablo Aguado” esta frase hecha ya circula mucho. Huelva ha sido escenario de su último alborotador triunfo. En las Rs Ss., aficionados de abolengo y prosapia se han volcado en lo que aquí sintetizamos:

«Gracias por recordarnos cómo se hacía esto del toreo cuando estaba ayuno de artificios y vericuetos que restasen su naturalidad. Gracias por recordarnos que el toreo se hace erguido, relajado, descargado de tensiones, de fisuras, sintiendo en la yema de los dedos el trapo de torear, hundiendo el peso del cuerpo en riñones, talones, en caderas y plantas. Gracias, gracias por hacer todo muy despacio... Gracias Pablo».

En la foto, esplendoroso disparo en blanco y negro con la firma de Arjona.

La revista “Aplausos” publica en portada lo que titula “Ponce. La felicidad de un regreso” en la que el valenciano Enrique Ponce, expresa: «Apenas vuelto a torear y me ha parecido que lo había hecho el día anterior. Me he emocionado. ¡Estamos donde nos habíamos quedado!».

Esto en su preparación con toreo en labores de tienta, donde la casa de Daniel Ruiz. Ya concluida la rehabilitación se reporta listo y dice: «Se trataba no solo de recuperar la parte física sino también la mental. Creo que ha sido una recuperación ejemplar. Estaba en juego el futuro de mi rodilla y en realidad lo sigue estando».

Será en el bello y escondido Puerto de Santa María, escondido por que se le encuentra tras 12 largos km. de hermosas playas. Sus viejas bodegas de vino, todas de forma y trazo rectangular datan del siglo XIX al igual que su Monumental Plaza del Puerto en la que a la entrada se aprecia en mosaico una frase atribuida a José Gómez “El Gallo” expresada al calor de una discusión sobre Plazas de toros: «Quien no ha visto toros en El Puerto, no sabe lo que es un día de toros».

El cartel para esa tarde del sábado 10 incluye, además del Maestro Ponce, a José Antonio Morante de la Puebla y José María Manzanares –citatorio formal con el arte y la categoría– van con un encierro de Juan Pedro Domecq.

Mientras, aquí me despido con frase del Matador “Titino Monteras”, José Luis Ibarra Mazari: “Voy a buscar mi güajolote para el mole, anoche se lo llevó el tlacuache”.