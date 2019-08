Un Puebla de humores

Frente al Cruz Azul la escuadra camotera demostró que nunca olvidó jugar futbol pero que el efecto Chelís había terminado.

Situación común en La Franja del Puebla. Técnicos van y técnicos vienen, las ilusiones se renuevan en cada cambio de estratega.

Cómo olvidar una situación semejante hace seis meses cuando Chelís, desde la tribuna del estadio Jalisco, logró una victoria de dos goles por uno frente al Atlas cuando ya los jugadores sabían que él sería el nuevo directo técnica, en aquella ocasión, como ahora, el supuesto director técnico interino fue Octavio Picas Becerril, aunque en los hechos, la tarde de ayer quien dirigió fue el experimentado Joaquín Velázquez, demostró que sabe del negocio y planteó muy bien el partido.

Frente al Cruz Azul la escuadra camotera demostró que nunca olvidó jugar futbol pero que el efecto Chelís había terminado y por alguna razón ya no estaban cómodos con él, pues no es posible que de una semana a otra se manifieste un cambio tan estruendoso, donde incluso estuvieron a punto de derrotar a la máquina de no ser por el penalti fallado por Cavallini a dos minutos del final.

Se puede argumentar que los cementeros jugaron con mucha displicencia y confiados pero para mí también se le debería dar el mérito al equipo de haber planteado un muy buen partido y jugado con agallas, lo cual, al menos, les permitió rescatar un punto que se veía perdido desde antes de iniciar el encuentro.

Llega Juan Reynoso de quién se dijeron muchas cosas en su paso por el equipo como auxiliar de Enrique Meza, que si era él quien realmente dirigía, que si era muy arrogante, que algunos no lo querían, etc.

Desde mi punto de vista, ahora habrá que verlo como figura principal del equipo y no como segundón, la perspectiva cambia sin duda.

Se dice desde Perú, donde dirigió, que es muy estricto y que termina por hartar al jugador y que generalmente tiene problemas con la prensa crítica.

Le debo reconocer que como defensa central y como jugador fue un líder que le dio gloria a la máquina cementera en su momento y por el bien del Puebla ojalá se asiente rápido y pueda darle la vuelta a la tortilla al pésimo inicio del equipo donde suma dos puntos de quince disputados y el tema porcentual empieza a ser factor.

Conoce a la mayoría del plantel, eso es cierto, y el plantel también lo conoce a él.

En alguna ocasión, platicando con el director deportivo Ángel Rambo Sosa, me dijo que si Meza no funcionaba, tenía en el cuerpo técnico a otros dos directores técnicos que podrían tomar su lugar sin problema, entre ellos, obviamente, Juan Reynoso.

Sin embargo, ante la presión de la afición y el mal ambiente que se decía existía al interior de la escuadra, él tuvo que recurrir al Chelís a pesar de la animadversión que sentía por él desde tiempo atrás cuando el poblano lo cepilló en la integración de un equipo en su época de jugador.

Se sabía que cualquier traspié de Sánchez Solá le costaría el puesto tal y como sucedió, lo cual le abrió la puerta al sobrino de José José para traer a su gran amigo Juan Reynoso.

Se dice que de entre Paco Ramírez y Octavio Mora el técnico se inclinó por el segundo para que sea su verdadero auxiliar y hombre de confianza.

Hasta donde me platican, el cuerpo técnico del Chelís permanecerá en la escuadra, es decir; Joaquín Velázquez, Octavio Becerril, el hermano de Fentanes, Gustavo Leombruno y demás, quienes, al estar contratados por el club, no le deben lealtad ni fidelidad al técnico despedido.

Reynoso, además de ser un técnico barato en comparación con otros que estuvieron en la baraja, aceptó las condiciones que le impuso la directiva y en el afán de dirigir en primera división no le importó tener que trabajar con gente que quizás no conozca, pero el reto para el bien vale la pena.

Se le viene rápido el primer partido, pues por el tema de la jornada doble, los poblanos estarán recibiendo el próximo jueves a los ex Lobos de la BUAP, ahora conocidos como Bravos de Juárez y quienes se encuentran en litigio con la BUAP y el Sr. Mario Mendivil.

Los fronterizos vienen de descansar la jornada anterior y aunque pareciera un partido a modo, créame que no lo es tanto y mucho tendrán que esforzarse los camoteros para poder derrotarlos, independientemente de que sería muy bueno para Reynoso comenzar su labor con una victoria para iniciar el camino de una mejor temporada.

Que cada quien en el Puebla haga lo que le corresponde y seguramente con compromiso y actitud los resultados deben mejorar.

Aprovecho este espacio para mandarle un saludo a Don Guillermo Priede, asiduo lector de esta columna.

Nosotros, como siempre, seguiremos en línea.

Hasta la próxima.