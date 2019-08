Los graves y constantes errores de la Fiscalía

Desde feminicidios no resueltos, falta de protocolos en la búsqueda de personas y hasta errores que permiten la liberación de abusadores sexuales; son las “fallas” en la Fiscalía General del Estado.

En las últimas semanas, la Fiscalía General del Estado ha cometido graves errores que hacen hasta sospechosa la actuación de varios de sus funcionarios.

Sus pifias toman mayor gravedad por el riesgo de convertir a la FGE en una institución en donde los criminales encuentren un oasis para operar en plena impunidad.

Aquí algunos de los hechos recientes que ejemplifican la incapacidad o negligencia –por no decir contubernio- de algunos funcionarios de la Fiscalía de Puebla:

En primera instancia tenemos el feminicidio de Judith Abigail Jiménez cuyo cuerpo fue encontrado el viernes 16 de agosto. En este caso la FGE no ha podido formular imputación ni mucho menos capturar al o a los responsables de su homicidio pese a que los familiares hicieron señalamientos muy puntuales desde el primer día de la desaparición. Siete días después de encontrar a la víctima -este fin de semana- dieron a conocer que uno de los posibles implicados ya rindió declaración, aunque no está detenido.

Otra falla de la Fiscalía que generó la indignación de los poblanos es la de la mujer de 59 años atacada por un hombre de origen colombiano en el fraccionamiento Los Héroes Puebla. Ahí el agente del Ministerio Público sólo formuló imputación por el delito de abuso sexual pese a que tenía elementos para acreditar el intento de violación e incluso el de tentativa de homicidio pues la víctima fue atacada con un arma punzocortante en repetidas ocasiones.

Sin embargo, el MP no pudo ni acreditar la hora en la cual tomó declaración a la víctima y esta sospechosa situación provocó que —tratándose de un delito no grave— el detenido fuera puesto en libertad.

Relacionado con este mismo sujeto, está el caso de la estudiante de la BUAP que denunció el acoso por el mismo hombre de origen colombiano, pero en la FGE no le tomaron declaración porque le dijeron que no se consumó la agresión y por lo tanto consideraron que no había elementos para iniciar una Carpeta de Investigación.

Así como usted lo lee. Primero la joven de 20 años intentó denunciar al sujeto colombiano y como ni lo detuvieron ni iniciaron investigaciones en su contra, el hombre pudo ir con toda la impunidad a un fraccionamiento para agredir con un arma punzocortante a una abuelita. Pero ni después de eso la Fiscalía se puso las pilas.

Por si fuera poco, tenemos el caso de la fosa clandestina hallada en Huejotzingo con un número indeterminado aún de cadáveres en su interior. Aunque este “tiradero de cuerpos” es atribuido a una banda delincuencia de la zona, hasta ahora no se conoce el avance de las investigaciones. ¿Será que en la Fiscalía le apuestan a la desmemoria?

Así las cosas, entre negligencia, omisiones y tortuguismo, la FGE no abona para que la seguridad mejore en nuestro estado y eso que está demostrado que es nuestro talón de Aquiles.

Por eso estamos como estamos.

De corderitos a gorilas azules

Por más duro que parezca, hace ocho meses, el 24 de diciembre se abolió la esclavitud azul en Puebla.

Sin saberlo, todos los panistas alcanzaron una libertad que perdieron casi una década atrás.

El mejor ejemplo de esa nueva condición libertaria del panismo poblano es la asamblea municipal de ayer.

Y al hablar de esa abolición, hay que incluir a todo el panismo, no sólo a los morenovallistas.

Durante estos años de cautiverio político, era impensable ver una asamblea blanquiazul en donde se diera una real competencia entre los militantes, independientemente de que se hayan infiltrado fuerzas e intereses externos.

Si bien es cierto que el argumento de las boletas robadas por parte del equipo de Eduardo Alcántara resulta verdaderamente ridículo, hay que decir que la bronca que se armó al término de la asamblea, no se veía desde los tiempos anteriores al morenovallismo.

Quizá el último intento de rebelión panista al autoritarismo de Rafael, haya sido en aquella asamblea en la que fue detenido Pedro Barojas quien acompañaba a Ana Teresa Aranda. Con esa detención se doblaron todos.

¿Dónde andaban los envalentonados que ayer se liaron a golpes durante los últimos 8 años?

¿Dónde estaban cuando Moreno Valle imponía candidatos y dirigentes a su entero antojo?

Lamentablemente, su despertar no obedece a una rebelión para recuperar su libertad y la democracia que históricamente presumieron, éste renacer es producto del helicopterazo del 24 de diciembre.

De estar vivo Rafael, la sumisión del panismo poblano sería el mismo de los últimos años.

Los gorilas de ayer, eran los dóciles corderitos del morenovallismo.

Las cosas por su nombre.

Pablito, el aferrado

Durante el discurso de ayer, Pablito Rodríguez Regordosa trató de colgarse medallas que ni le corresponden. Aseguró que los poblanos reconocemos en nuestros corazones “e inteligencias” el gran trabajo de Rafael por Puebla.

Seguramente que su declaración no incluyó a los miles de poblanos que un día sí y otro también, señalamos los excesos de su jefe político durante más de seis años.

En donde sí comparto su opinión es en la frase "el partido está más vivo que nunca", claro está esa vida interna no habría sido posible, como ya lo dije, sin la tragedia del diciembre pasado.