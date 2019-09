La trama Audi

Los funcionarios aludidos se rasgan las vestiduras, acusan golpeteo político e intereses ocultos en lugar de salir y aclarar, documentos en mano, su pulcro actuar.

En días pasados se presentó en Puebla y en la CDMX el libro La Trama Audi. Componendas de un gobierno autoritario de Sergio Mastretta con la colaboración de María Eugenia Silva.

El libro relata y documenta cómo fue el proceso de compra-venta de las tierras, donde actualmente está instalada la planta armadora alemana.

Cuenta la cantidad de componendas, malos manejos y opacidad con la que se manejó todo el proceso.

Mucho de esto ya había sido denunciado en su momento por algunos medios y periodistas; sin embargo, al leerlo todo compilado y en conjunto nos queda mucho más claro lo sucio que fue, el exorbitante costo que tuvo, tiene y tendrá para los poblanos y las ventajas personales que algunos de los implicados obtuvieron.

Sergio Mastretta resume en tres puntos las bases para que un gobierno, como el de Moreno Valle, pudiera manipular a su antojo un proyecto de tal envergadura: control total del dinero, sometimiento de los poderes y opacidad en los procesos.

Como siempre sucede en estos casos, los primeros perdedores fueron aquellos a quienes les quitaron sus tierras y se las pagaron a precios irrisorios.

El asunto no para ahí, también es escandaloso la cantidad de “facilidades” y regalos que se le dieron a Audi para que se instalara en Puebla que van desde millones de pesos que pusimos los poblanos para la construcción, instalación y sueldos; pago de publicidad de la armadora; exención de impuestos no solo a Audi sino también a su empresa hermana VW, hasta la adecuación de leyes en temas de ecología para no molestar a los inversionistas.

El asunto es que hay muchas investigaciones periodísticas de este tipo: La Casa Blanca de Peña Nieto, La Estafa Maestra y en el ámbito poblano el juez que ejerce con un título falso; por dar algunos ejemplos. Sin embargo, por mucho que nos puedan indignar, al final en el aspecto judicial no pasa nada o casi nada. Siguen trabajando los funcionarios corruptos, negligentes o incapaces sin que nadie los moleste o investigue formalmente.

Además, cada vez que una investigación de este tipo sale a la luz, los funcionarios aludidos se rasgan las vestiduras, acusan golpeteo político e intereses ocultos en lugar de salir y aclarar, documentos en mano, su pulcro actuar y sustentar el halo de santidad que los rodea.

Dice Sergio Mastretta que en el periodismo está la responsabilidad de resguardar nuestra historia reciente, de documentar los hechos de nuestro pasado mediato e inmediato. Ofrecer a los lectores y a la ciudadanía elementos de análisis para guiar su actuar en el momento necesario.

Ojalá que así sea.

+++ +++ +++

1.- Bien la actuación del gobernador Luis Miguel Barbosa y su equipo para desactivar, sin romper la ley, el conflicto en Cañada Morelos.

2.- ¿El aumento del pasaje traerá mejoras en el servicio del transporte público? ¿O quedará en palabras como siempre?

3.- ¿Hasta cuándo se mantendrá Lourdes Rosales en el ayuntamiento de Puebla? Nunca ha sumado y cada día resta más.