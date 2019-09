Ciudad de las ideas

Ciudad de las Ideas nació en el sexenio de Mario Marín. Sorteó el cambio y logró posicionarse con Rafael Moreno Valle, donde se multiplicaron las inversiones. Todo indica que se mantendrá con Barbosa.

Los que parecen sortearán un cambio de gobierno más, son los organizadores de Ciudad de las Ideas.

En medio de la limpia a todo lo morenovallista, este evento sobrevivirá al menos en una edición más: la número 12.

La Ciudad de las Ideas nació en el sexenio de Mario Marín Torres y se lo apropió el morenovallismo durante todo el sexenio.

Fue en 2008 cuando en el gobierno de Mario Marín se creó por iniciativa de Andrés Roemer Slomianski.

En ese tiempo el conductor, también era cónsul de México en la ciudad de San Francisco, California y socio de Poder Cívico AC, así como del presidente de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego.

La primera edición del festival tuvo un costo de 28 millones de pesos, gasto que generó polémica, por lo que en 2009 el financiamiento público se redujo a 23 millones de pesos.

Para 2010, último año del marinismo bajó aún más la inversión estatal a 21 millones de pesos, según datos de la época.

Posteriormente Ciudad de las Ideas sorteó el cambio y logró posicionarse mejor que nunca en el mandato de Rafael Moreno Valle, donde el gobierno multiplicó las inversiones.

Moreno Valle hizo suyo el encuentro y empezó a financiarlo fuertemente año con año.

En 2011 la inversión de recursos del erario fue de 30 millones de pesos y otros 40 millones serían aportados por patrocinadores.

El gobierno del estado transparentó la erogación por primera vez en la Ley de Egresos 2014 de Puebla: 31 millones 500 mil pesos.

El morenovallismo defendió la realización de la Ciudad de las Ideas, afirmando que genera una derrama económica de 36 millones de pesos por ocupación hotelera y consumo en restaurantes.

En el sexenio de Moreno Valle fueron más de 224 millones de pesos del erario que se invirtieron al evento de tres días por año.

Las mismas cifras se repitieron el año pasado con el gobierno de Antonio Gali Fayad, cuando se erogaron 70 millones de pesos.

Para este año, el extinto gobierno interino de Guillermo Pacheco Pulido le aprobó o comprometió recursos por 35 millones de pesos para la organización en noviembre próximo.

En tiempos de la 4T, puede ser que sea la última edición o al menos con aportaciones de dinero público.

Tiempo al tiempo.

Nueva edición

Mientras tanto, Ciudad de las Ideas, ya se prepara para su edición número 12 en Puebla.

Incluso ya ha girado correos electrónicos y publicidad para el evento a desarrollarse desde el viernes 8 de noviembre al domingo 10 del mismo mes.

El ponente atractivo para este año, será la participación de Yusef Salaam, quien formó parte del controvertido "Central Park Jogger Case" en 1989.

Esta persona y otros 5 jóvenes fueron acusados sin pruebas contundentes de asalto, robo, disturbios, violación, abuso sexual e intento de homicidio contra una mujer llamada Trisha Meili en Nueva York.

Los cinco jóvenes cumplieron injustas condenas de entre seis y trece años.

El 31 de mayo de 2019, Netflix lanzó la serie When They See Us, que explora los eventos ocurridos en 1989, incluyendo la injusticia causada a Yusef.

Los costos para los tres días de las conferencias en el auditorio Metropolitano el evento oscilan de los 1 mil 500 a los 13 mil pesos.

Sin embargo, cada año la gran mayoría que acude al auditorio es gente o estudiantes becados.

La Ciudad de las Ideas, se promociona en su página oficial de internet como un festival internacional de mentes brillantes.

Señala que en la edición 12 contará con la participación de más de 60 conferencistas, científicos, humanistas y líderes de opinión.

De manera paralela, se presentará un programa artístico y cultural que integrará cortometrajes, intervenciones artísticas y más.

La polémica

Andrés Roemer, en los últimos años ha estado en el ojo del huracán, al grado que dejó su cargo de cónsul en San Francisco.

Incluso en 2016 fue y cobró como embajador de México ante la Unesco, cargo que dejó en octubre de ese mismo año.

El escándalo vino cuando una organización a la que está ligado recibía, cientos de millones de pesos de la federación y del gobierno del estado de Puebla, en esos años.

Con la organización Poder Cívico AC, organiza la Ciudad de las Ideas.

En ese mismo tiempo de las vacas gordas del morenovallismo, también recibió 180 millones de pesos de la Secretaría de Cultura federal, llamada entonces Consejo Nacional de Cultura y las Artes (Conaculta).

El periodista Saúl Hernández reveló además que Poder Cívico reportó a la Secretaría de Hacienda que de 2014 a 2017, que obtuvo donativos por 382 millones de pesos.

De ellos hay 150 millones de pesos que provienen de entidades gubernamentales que no son o fueron Conaculta.