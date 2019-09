¡A, ver… Qué se atreva el güey!

A ver para que tanto guiri…guiri…¡Qué se atreva el güey! Él que habita en Palacio Nacional a convocar a consulta para quitar los toros, la afición y el amor a lo nuestro.

Presentamos foto del “encierro” de asistentes en el tendido de “La México” en reciente actuación de rejoneador navarro Pablo Hermoso de Mendoza. De primer espada, ahí en el tendido; Carlos Slim, acompañado de su hijo, el también ganadero Patricio Slim, junto a Olegario Vázquez Raña y Ricardo Salinas Priego. A ver para que tanto guiri…guiri…¡Qué se atreva el güey! Él que habita en Palacio Nacional a convocar a consulta para quitar los toros, la afición y el amor a lo nuestro. Y falta la enorme, interminable lista de pudientes, poderosos, los que de verdad mueven la economía mexicana y que son ganaderos; luego los que tienen y sostienen intereses enormes en la “Más bella de las fiestas”…A ver si se atreve el güey…

Por el bien de la Fiesta, la preservación, garantía de continuidad y persistencia de la Sangre Brava, continúan los indultos en las célebres y grandes Plazas como lo fue ahora en Nîmes, Francia, otra Plaza con gran bagaje histórico en su existencia. Ha sido el Matador Miguel Ángel Perera quien logró el indulto, el perdonarle la vida en medio de las ovaciones de una Plaza, antes Circo Romano, con lleno hasta las banderas y aplaudiendo todos puestos de pie toro de “Garcigrande” de nombre “Cazadotes”, logrando abrir y salir a hombros por la puerta de “Los Cónsules” hecho que la ilustración muestra como fue difundido un día después.

Continuando con el importante y vital tema de perdonar la vida a toros, cuya permanencia en los potreros, padreando serán seguridad de la continuidad de la existencia de la sangre brava en el campo, presentamos emotiva y fascinante foto del Toro “Ingenioso“ que en los corrales de la plaza también valioso y bello monumento histórico de Les Arens d’ Arles recibió la visita de su perdonavidas; hoy su amigo, el torero ya en retiro Juan Bautista quien, cumpliendo sagrada tradición y costumbre, se hizo presente en los corrales para saludarle y desearle pronta recuperación de sus heridas de las que ya fue quirúrgicamente atendido y curado. Foto de este bonito encuentro fase to face.

La México, ha dado inicio la Temporada llamada “Chica” de novilladas, con muy buena entrada en la de arranque el sábado 15 y han sido novillos-toros de la Casa de Toros criar “La Antigua” propiedad de Jorge D’ Haro González avecindado en el rancho con el mismo nombre en San Juan del Rio, Querétaro, con hermosa divisa Azul celeste y Tabaco Parládes. De los anunciados: Miguel Aguilar, ( FOTO 4 ) ese chamaco de Aguas, que está cumpliendo de manera espléndida lo que de él se espera, quien ha resultado el triunfador con el corte de una peluda en la primera tarde, fue con el magnifico novillo de nombre “Arragao”.

La segunda, al día siguiente 16 de septiembre, se ha caracterizado por tener nombres en el cartel que nadie había escuchado, chavales que poco o casi nada han toreado, lo acusaron las Rs Ss., “A tres bebitos que apenas han pegado tres pases en Arroyo les… echaron una corrida con nacencias anunciadas en 2015“. Ojalá y esto no vuelva a ocurrir, aunque es muy popular, la frase, el mandato que dicta: <<pues de una vez, “lo que sea que suene” y “sí va funcionar, que funcione, y sí no, pues a la v…”>> el público, espectador y que siempre algo grande espera no puede ser participe de este arriesgado experimento: llevar a la gran Plaza a chavales, para ver sí funcionan o de plano reventarlos.

Paso a despedirme con palabras del Bachiller González de Rivera y Triquitraque en carta a Natalio Rivas, citada con fecha a 2 de septiembre de 1914: <<Admita V. Lo que antecede y lo que sigue, con nuestro cariño, y disimule que pobreza tanta se ofrezca a quien merece altezas mayores>>.