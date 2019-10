El candidato 2020

En el proceso local, la joya de la corona en las alcaldías, sin duda es la capital poblana. En las Redes Sociales Progresistas (RSP), ya se vislumbra el impulso a Ramón Fernández Solana.

Con un año de distancia para el arranque formal de los procesos electorales 2019-2020, local y federal, que se dará en octubre del próximo año, no se advierte ocioso el ejercicio de ir perfilando candidatos para los cargos de elección que estarán en disputa.

Para Puebla, 217 alcaldías 26 diputaciones locales de mayoría relativa y 14 plurinominales, así como 15 distritos federales, para definir a los propietarios de las curules en San Lázaro.

En el proceso local, la joya de la corona en las alcaldías, sin duda es la capital poblana, en donde además está golpeado el ánimo de los ciudadanos respecto del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), como ocurre en toda la zona conurbada.

En las Redes Sociales Progresistas (RSP), organización vinculada con la maestra Elba Esther Gordillo Morales, ya se vislumbra el impulso a Ramón Fernández Solana.

Sí, el ex secretario particular del ex gobernador Mario Marín Torres, como quien es el más rentable resultaría en la boleta, para el primer domingo de julio de 2021.

Las RSP tendrán su registro ante el Instituto Nacional Electoral (INE) a más tardar en el primer trimestre de 2020 y, en automático, también el estatal, por lo que estará en la posibilidad de competir por todos los cargos en las intermedias estatal y federal.

El ex priísta Fernández Solana, más allá de sus amistades, como para olvidar, es uno de los políticos con más conocimiento en la capital, de acuerdo con mediciones que han realizado otros partidos, no precisamente su organización.

Fue suplente de diputado federal y compitió en la contienda de 2018 como candidato propietario.

Su territorio es el sur del municipio de Puebla, de donde por cierto salieron muchos de los operadores que el pasado 7 de septiembre, abarrotaron el Salón Country de San Manuel, en la Asamblea Estatal número 13 de las RSP, que validó el INE con más de 5 mil 100 afiliados acreditados ese día.

De ellos, 3 mil 890, de acuerdo con versiones periodísticas, fueron “promovidos” -término de ese argot- por Ramón Fernández Solana y por el comisionado nacional en Puebla de las RSP, Christian Macip.

Eso les valió que, metafóricamente, la maestra Elba Esther, quien estuvo en Puebla ese día checando el desarrollo de la Asamblea, les pusiera a los dos un estrellita en la frente, con una buena cantidad de halagos.

Ramón tiene apenas 30 años de edad y además conocimiento. En la contienda de 2015, cuando fue el candidato y luego diputado suplente del Distrito 12 federal, con cabecera en la capital, se enfrentó a los consentidos del morenovallismo en ese momento: Cabalán Macari y Ángel Trauwitz, quienes fueron sus competidores en fórmula.

La fórmula Ramón Fernández-Víctor Giorgana, quien fue el propietario de la curul, le ganó a los morenovallistas por más de 5 mil votos y un porcentaje superior a 8 puntos.

Las RSP son políticamente aliados del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y del gobernador Miguel Barbosa, por lo que falta ver cómo y en qué condiciones se acoplarán, para no obstaculizarse, al proceso local electoral.

Sin que se vean en el horizonte aún candidatos de las dos opciones fuertes, el mismo Morena, en donde se promocionan Gabriel Biestro y otros, o del PAN, en donde las aguas están todavía muy turbias para ver claridad, no se puede descartar al ex marinista como la carta fuerte de las RSP.

Los cursos transparentes

En pasadas entregas, le comentamos la forma en que está operando en dar capacitaciones el Instituto de Acceso a la Información Pública (ITAIP) de Puebla.

La mayoría de los cursos a sujetos obligados versan en cuestiones de ética y no en lo técnico para transparentar distinta información.

Casi de manera inmediata, el ITAIP, emitió un comunicado con faltas ortográficas, asegurando que la capacitación es constante y completa.

Aquí parte, ya con correcciones a la ortografía:

“(…) Ha diseñado e implementado temas que permiten a los Sujetos Obligados cumplir con las Obligaciones de Transparencia, además de generar valores en los Servidores Públicos mediante contenido formativo que estimula el espíritu de servicio, pues la Transparencia y Rendición de cuentas requieren no sólo un cambio en la normatividad aplicable, sino también de mentalidad”, la explicación.

Y señalan que los temas impartidos en capacitación fueron diseñados de conformidad con la Ley General de Transparencia, la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Puebla y Lineamientos aplicables a la materia.

Sin embargo, algo debe andar mal, porque simplemente los sujetos obligados están reprobando en su mayoría sobretodo referente a los municipios.

Sin perder de vista que existen causas ajenas al ITAIP, es obvio que las capacitaciones no han sido eficientes, pues no se reflejan en resultados palpables.

Señalan que se ha propiciado un acercamiento con los municipios a través del mecanismo “Red Local de Capacitación”.

Pero no señalaron cuántas reuniones ha sostenido la presidencia del órgano garante de la transparencia en Puebla con Presidentes Municipales.

¿Cuántos convenios se han firmado con municipios, para que la vía sea institucional y medible en resultados ciertos?

Referente al cambio de mentalidad que provoca la ética, es deseable también que se empiece en casa.