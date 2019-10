Un año de las administraciones municipales

Casi todas son emanadas de Morena y en muchos casos carecían de experiencia en la administración pública. Los resultados llegan hasta el desastre total.

Esta semana se cumplió un año de que iniciaron su administración los diferentes gobiernos municipales y por lo mismo han estado rindiendo sus respectivos informes.

¿Cómo les ha ido?

Si nos centramos en los principales municipios del estado, el panorama es francamente desalentador: Tehuacán, San Martín Texmelucan, San Andrés y San Pedro Cholula, Teziutlán, Atlixco y Puebla han sido, hasta el momento, administraciones que van de lo regular a lo malo con pocas excepciones.

Casi todas estas administraciones son emanadas de Morena y en muchos casos carecían de experiencia en la administración pública. Los resultados van desde el desastre total como el caso de Tehuacán, donde se dice que no tarda en ser sustituido Felipe Patjane como presidente municipal, San Andrés Cholula con una presidente que no sale de un problema o escándalo para luego meterse en otro o Puebla donde hay áreas que funcionan muy bien y otras que pareciera que no existen.

Por sus condiciones, los gobiernos municipales son los más cercanos a la gente, son los que más contacto tienen y a los que los ciudadanos les pedimos resultados más concretos ya que sus aciertos o errores los vivimos cotidianamente. No se requiere ser un experto para saber que en Puebla capital el problema del bacheo está completamente desatendido.

Si bien es cierto que el contexto estatal complicó mucho el inicio de estas administraciones – por ejemplo han tratado con 5 gobernadores- ya es momento de dejar atrás los pretextos.

El gobernador Luis Miguel Barbosa ha asistido a varios de los informes y ha regañado y llamado la atención de varios ediles.

Les queda un año para relanzar sus administraciones, poner orden y mostrar resultados. De lo contrario van a complicar el escenario electoral del 2021 porque recibirán voto de castigo que, al no ser común que la gente vote diferenciado, puede contaminar a los candidatos a diputados locales y federales.

Además, son los primeros presidentes municipales con posibilidad de reelegirse y con la situación actual eso se ve muy poco probable.

Ahí hay un reto importante para el gobernador Barbosa porque aun cuando los presidentes municipales son independientes si puede ser un líder y acicate que ayude a mejorar las cosas.

***** ***** ***** *****

1.- El aumento al pasaje del transporte público sigue dando de qué hablar. Ahora, tras los reclamos, se dejó sin efecto el aumento para los estudiantes. La tarifa queda igual.

2.- Siguen los cambios en el gabinete del gobernador Barbosa. Algo no acaba de funcionar correctamente.

3.- Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, afirma que han congelado las cuentas de dos exfuncionarios morenovallistas. ¿Serán los únicos? ¿Llegará hasta el final la investigación? ¿Hay nervios entre los otros funcionarios que se mencionan?