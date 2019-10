Moya y Eukid, los primeros por caer

Al primero se le atribuye gran parte del engranaje legal para hacer de los fideicomisos, APP y PPS, jugosos negocios; al segundo ser el operador electoral del morenovallismo.

Desde la visita de Santiago Nieto a Puebla, mucho se especuló sobre quiénes serían los dos exfuncionarios morenovallistas que se encuentran bajo investigación. Hoy estoy en condición de adelantarles que las cuentas congeladas serían las de Roberto Moya y Eukid Castañón.

El miércoles pasado, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiara (UIF) reveló que existen en la Fiscalía General de la República al menos dos denuncias en contra de igual número de ex servidores públicos, por enriquecimiento ilícito y lo que se conoce como lavado de dinero.

Las investigaciones en contra de ambos señalados avanzan y en los próximos días, tela de dónde cortar sobrará. Roberto Moya, quien hoy goza de fuero constitucional al ser el suplente de Rafael Moreno Valle, se desempeñó como titular de la Secretaría de Finanzas y Administración durante los primeros cuatro años del morenovallismo.

A él se le atribuye gran parte del engranaje legal para hacer de los fideicomisos, APP y PPS; jugosos negocios. Como secretario de Finanzas fue quien abrió y cerró la llave para que corrieran los miles de millones de pesos que Puebla ejerció durante el morenovallismo.

Las empresas creadas ex profeso para ganar licitaciones, la triangulación de fondos y hasta el huachicoleo de facturas, son parte de las irregularidades que han brotado en las investigaciones. Que su esposa, Alejandra Maupome, sea la titular de la notaria 6 de San Andrés Cholula, debe ser otra de sus preocupaciones.

Quizá por ello, el voto del senador “panista” cuando se aprobó la Revocación de Mandato fue en contra de lo que su bancada realizó, aunque los militantes del PAN rechazaron la propuesta de Andrés Manuel, Moya Clemente votó a favor.

Pero no sólo Moya duerme intranquilo por la congelación de sus cuentas; el mayor operador político de Rafael, Eukid Castañón, también se encuentra bajo la lupa.

A Eukid lo mismo lo hemos señalado por estar inmiscuido en temas de espionaje a políticos, periodistas y opositores, que por orquestar el llamado “fraude electoral” en 2018.

Santiago Nieto evitó dar nombres, pero es fácil presumir al destinatario de su mensaje central. Ante magistrados electorales señaló que existen indicios suficientes para suponer que en las elecciones de 2018 el morenovallismo intervino en los procesos electorales a través de tres líneas: "El desvío de recursos públicos para fines electorales, el financiamiento ilícito proveniente de los grupos delincuenciales y el rebase a las aportaciones establecidas por la Ley".

Aunque no se trata de los únicos ex morenovallistas en la mira, le aseguro que el desenlace de esta novela será mucho mejor que cualquiera de los refritos que lanza el canal de Las Estrellas.

José Juan, el tercero por caer

En medio de las citadas investigaciones que están por hacer rodar las cabezas de peces gordos, está la de José Juan Espinosa, quien desde que dejó el cargo de presidente municipal de San Pedro Cholula, ha buscado salvar la vida a cambio de negociaciones políticas.

En Intolerancia Diario hemos dado santo y seña de hechos que lo podrían colocar en medio de una investigación por enriquecimiento ilícito o delitos similares.

Fuentes bien informadas me adelantan lo del JJ y me confirman que será cuestión de tiempo —y no mucho— para que se le finquen responsabilidades al diputado local.

Quizá esto explique su postura en contra de quienes podrían marcar su negro destino.

Insisto, es cuestión de tiempo.