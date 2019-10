La sombra de Rafael Moreno Valles Rosas II

Rafael Moreno Valle Rosas ya no existe, que los muertos hablen de los muertos, dícese en la mixteca. Cualquier mención lo revive, lo hace fantasma. ¡Ya no está!

1.- Aplicable a toda la humanidad, en todos los tiempos oídos y vinientes, desde antes del esplendor egipcio, hoy y mientras ella exista: “Unos nacemos con estrella. Otros estrellados”, reza la sabiduría centenaria en lingüa franca: el español creado durante miles de años.

2.- Impulsado por el general, ortopedista de primer mundo, político, socialité, gobernador poblano, mixteco, Rafael Moreno Valle, el joven entonces político aldeano Melquiades Morales Flores, fue el anfitrión político partidario electoral -no político social-, de Rafael Moreno Valle Rosas.

3.- Con tal gozne humano, las puertas (al conocimiento de los rituales priistas, comportamientos y conductas de la masa y cuerpos medios), le fueron abiertas de par en par, obteniendo RMVR cargos administrativos, legislativos, partidarios y de liderazgo social por haber nacido con estrella.

4.- Su ascenso a la gubernatura fue una cómoda campaña, donde en cada distrito local electoral creó una unidad de inteligencia que le proporcionaba al instante minuto a minuto la elección, mientras el priismo derrotado de antemano fingía ganar la elección, mediante actos ingenuos casi rancheriles.

4.1.- La titularidad del Poder Ejecutivo, le permitió acceder a caudales públicos en una media de más de 80 mil millones de pesos anuales, manejados como en cualquier estado federado mexicano: A su discreción, citando como todos los gobernadores un supuesto Plan Estatal de Desarrollo Sexenal, elaborado por empresas ajenas, e ignorantes absolutas en cuestiones económicas, administrativas, o gubernamentales, alejadas de los orígenes básicos de los graves problemas nacionales, y en consecuencia incapaces al formular ecuaciones para paliar, evitar o resolver problemas sociales.

A este comportamiento típico en las gubernaturas y en la presidencia republicana (hasta antes de AMLO), agreguemos cierto odio cerval de RMVR vs todo lo que oliera a municipalismo, visto en la disposición legal con la complicidad diputadil local de minus-validar a los ayuntamientos todos.

4.2.- Mandará como jefe único en todos los partidos sin miramiento alguno por medio de ordenadores; y coptará infinidad de recursos humanos: melquiadistas, marinistas o de otras marcas; se complicitará con personajes de influencia central en Roma (D.F.-CDMX); y esencialmente: ligará su persona para el futuro presidencial que apuntó en el número uno de su Hoja de Ruta con los hombres de negocios.

5.- Sus 6 años fueron una muestra ¿del cómo gobernar?, en un sexenio nacional donde jóvenes encantadores obsequiaron culi empinados a los E.U. el país entero como [email protected] ante sus [email protected]

6.- Lo escribí varias veces en los medios que me admiten, lo dije con Alexandro Mondragón: Jamás entendí su modelo de desarrollo social para una entidad federada atrasada, de un país atrasado, en un subcontinente atrasado.

7.- Veamos lo visible y lo invisible de su Gobernación, que no Gobernabilidad:

a).- Despide a trece mil trabajadores locales, y contrata a siete mil de otros estados. Agrede al modesto mercado local de clases medias bajas y medias, pero ninguna representación comercial reclamó durante seis años.

b).- Bajo convenios con inversionistas, pacta adeudos por obra pública pagaderos a decenas de años, usando el impuesto a nómina, sin que los aportadores del impuesto esencialmente industriales, o grandes comerciantes, externaron desacuerdos de ningún tipo.

c).- ¿Ignoró? El gasto-inversión a la rama agraria con sus variedades: avícola, especies de traspatio, ganadería familiar, acuacultura de aguas interiores.

d).- Complicitado, ¿amafiado? con el desgobierno federal neoliberal de tercer mundo, reprime a todo vecino inconforme contra los “proyectos de muerte” a la Natura.

e).- Impide accidentes con muertes en vehículos con la foto multa.

f).- Incorpora a [email protected] [email protected] [email protected] pobres, entre ellos yo, a la vida normal, trasladándonos como a cientos de miles de jóvenes a la vida diaria gracias a los metrobuses cómodos, lujosos, bien atendidos y sin peligro alguno.

8.- Su muerte deja en la orfandad política, a todo los recién incorporados bajo su sombra. Todos cubiertos $$$ por décadas, no pasarán incomodidad alguna, a no ser la discreción de sus vidas útiles a los suyos. Políticamente, serán lo que construyan, Rafael Moreno Valle Rosas ya no existe, que los muertos hablen de los muertos, dícese en la mixteca. Cualquier mención lo revive, lo hace fantasma. ¡Ya no está!

8.1.- Que los avocados opinen sobre el teleférico, los pueblos mágicos, los actos de sumisión absoluta de los legisladores, más la de los [email protected] federales y senadores como cosa del pasado.

9.- La existencia de corrupción en la obra pública es fácil precisarla. Basta un par de avalúos para ver sobre precios. Estos se ubican contablemente en las empresas constructoras, por medio del SAT, o vía poblana. La ilegalidad es materia investigatoria para la fiscalía local o federal según sea $$$ federal o estatal. Los cómplices están vivos y coleando sí se les encuentra culpa. Caso contrario: “mejor no menealle Sancho”. ¿Qué se gana con amenazas vanas?

NUESTRA CASA

Días de muertos. Días de holganza para unos.