Dos líneas de investigación son las que siguen las autoridades, tras la lamentable muerte de Mauricio García León, quien recibió un impacto de bala en el abdomen y falleció dentro de su departamento en el residencial Vista Real, de San Andrés Cholula.

La primera apunta a un presunto suicidio derivado de la investigación sobre el otorgamiento de las notarías públicas en los tiempos del morenovallismo.

La segunda refiere que podría tratarse del homicidio de quien fuera director de Archivos y Notarías del estado de Puebla durante la administración de RMV.

La muerte de García León causó gran escozor en redes sociales y en el llamado círculo rojo, luego de que el periodista Mario Alberto Mejía publicara un mensaje que presuntamente habría enviado la víctima a través de Whats App.

En el escrito, responsabiliza directamente a dos personas de lo que pudiera ocurrirle: a María Luisa Díaz Lozada, quien actualmente ostenta el cargo del cual Mauricio fue destituido hace un año y al periodista Rodolfo Ruíz, quien publicó que se habría falsificado la firma del ex gobernador Antonio Gali, durante la entrega de la notaría 2 de Ciudad Serdán.

Mensaje póstumo de Mauricio García León, ex titular de Archivos y Notarías de #Puebla, antes de quitarse la vida: “Julián , gracias por tu apoyo, pero ya no aguanto más, si algo me pasa, culpo a María Luisa Díaz Lozada y al periodista Rodolfo Ruiz”.