Los excesos de un régimen que agoniza

En su escaparate llaman la atención las zapatillas de la casa Yves Saint Laurent, siglas que el diseñador decidió colocar a lo largo del fino tacón de 15 centímetros.

Al pie de los Alpes, la ciudad de Innsbruck ofrece una gama de servicios, productos y atractivos a los que no cualquiera tiene acceso: joyería, gadgets para hombres y artículos para damas de alto consumo.

Ahí está por ejemplo la casa de Swarovski en cuyos interiores se pueden encontrar los diseños más selectos del mundo con costos más altos incluso que la joyería de Murano, en Italia.

En el antiguo casco de la pequeña ciudad europea se encuentran también un diminuto local que nada tiene que ver con los precios de sus productos, llevados al extremo: zapatos finos para dama que no se podrá encontrar en otro lugar del mundo.

El precio de aparador es de unos mil 100 euros y al tipo de cambio en México es de más de 23 mil pesos.

Sólo a una mujer en Puebla se le ha visto calzar ese tipo de modelo exclusivo: la aún titular de la Notaría Pública número 7 de Cholula, Patricia Leal Islas, la filomorenovallista de siempre.

Lo hizo el 14 de diciembre de 2018. Fue al medio día, cuando descendió de la camioneta que la puso a unos metros del Auditorio de la Reforma, en ocasión del discurso de la toma de protesta de la entonces gobernadora electa, Martha Erika Alonso Hidalgo, fallecida tras la caída del helicóptero el 24 de diciembre, fue 10 días después.

Nadie está ajeno a adquirir lujos y excentricidades como las descritas, pero ilustra un periodo del pasado que habrían escandalizado por la frivolidad y el exceso en una mujer que se hizo en el servicio público.

Por eso llama la atención el reclamo airado del Partido Acción Nacional ante el anuncio del gobierno estatal por investigar a los ‘notarios’ beneficiados por un régimen cleptocrático como el del panista Moreno Valle.

Personajes como Roberto Moya Clemente, estratega financiero del grupo político o el de Mario Rincón, ahora representante de las Redes Sociales Progresistas en Veracruz define la conducta pública del extinto mandatario de la que tanto presume la dirigencia panista en el territorio estatal.

De los 29 beneficiados con una notaría no hubo uno solo que se opusiera a recibir ese premio a su lealtad, no obstante sabiendo que en un régimen democrático y legal, no tendrían posibilidades de ocupar siquiera un asiento como notarios suplentes.

Rasgarse las vestiduras por el cumplimento del deber legal está fuera de toda lógica, atenta contra la inteligencia y subraya una percepción propia de neófitos: suponer que un grupo político como el que está en vías de extinción tendría el poder público para para siempre.

