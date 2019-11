Corrupción, la pandemia

Quizá el error más grave de Felipe Patjane no está en lo ya descrito, sino en haber traicionado a quienes lo apoyaron para llegar a ser alcalde.

Como ya se anticipaba desde hace tiempo, Felipe Patjane Martínez, presidente municipal de Tehuacán, ha sido detenido y enfrentará su proceso tras las rejas.

No se requiere ser un sabio para anticipar que el proceso de destitución también avanzará exitosamente.

Patjane se dejó llevar por la soberbia y la frivolidad, además de demostrar una nula capacidad para gobernar Tehuacán y ya mareado desde su ladrillo, presuntamente cometió un grave desfalco a las arcas municipales.

No recuerdo a un político que haya sido llevado a proceso mientras su carrera se encontraba en buen momento, ya no digamos en la cima. Solo hasta que terminan sus periodos y quien los sucede no es de su equipo o hasta que se pelean —sea la razón que sea—, con quien tiene más poder que ellos, es que son susceptibles de ser investigados y castigados.

Lo que me parece muy grave es que se ha vuelto muy complicado encontrar funcionarios de medio y alto nivel que resistan una investigación de su actuación y de sus finanzas personales.

A partir de la alternancia democrática ha quedado claro que no es tema de partido, todos los colores han demostrado muy poca ética y se han llenado los bolsillos o bien han mirado hacia otro lado cuando los de junto lo hacían.

Sucede también que se inician investigaciones o cacerías, según el caso, con el único fin de someter a los investigados, atarlos de manos y utilizarlos en la siguiente contienda electoral.

Por su parte, quienes son investigados siempre acusan un golpeteo político y dicen ser funcionarios inmaculados, probos y que actúan únicamente por amor a la patria.

No recuerdo a un solo funcionario acusado que, con pruebas claras y contundentes, haya demostrado que dichas acusaciones son falsas y forman parte de un juego político. Entiendo que conforme a derecho el que acusa tiene que probar, pero la mayor parte de estos casos juegan más en el ámbito político que jurídico. Y casi todos tienen cola que esconder.

No podemos olvidar que la corrupción es un tema que nos atañe a todos. Ya lo platicaremos en otra entrega.

********** ********** ********** ********** ********** 1.- Puedo apostar a que el sustituto de Felipe Patjane será nombrado por el Congreso del Estado.

2.- La diputada Guadalupe Esquitin de Movimiento Ciudadano, con la mano en la cintura, dejó plantados a un grupo de artesanos de Amozoc en un evento que ella misma organizó y al que los invitó. Seguramente tiene cosas más importantes que hacer que atender a la ciudadanía.

3.- El Buen Fin tuvo un saldo muy positivo en el tema de seguridad. Si las autoridades lo pueden lograr durante 4 días, ¿por qué no hacerlo todo el año? Ya demostraron que sí se puede.