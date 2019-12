Estamos concluyendo el año 2019 y ésta para muchos será la última semana de trabajo. En el Congreso del Estado de Puebla así será, una vez que el día quince de diciembre concluyó el primer período ordinario del segundo año legislativo.

La fracción I del artículo 50 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla así lo establece: “El primero -de tres períodos en cada año legislativo- comenzará el día quince de septiembre y terminará el quince de diciembre y se ocupará de estudiar, discutir y votar las Iniciativas de Ley, Decreto o Acuerdo que se presenten y resolver los demás asuntos que le correspondan conforme a esta Constitución. Además, se avocará al estudio, la discusión y la aprobación de la Ley de Ingresos del Estado y de cada Municipio, que habrán de entrar en vigor al año siguiente, así como (…). Una vez aprobada la Ley de Ingresos del Estado, el Congreso examinará, discutirá y aprobará la Ley de Egresos del estado, que habrá de regir en el ejercicio siguiente (…).

Así se llevó a cabo. Fueron aprobadas con los votos de la mayoría, las Leyes de Ingresos de los municipios y del estado, así como la Ley de Egresos para el 2020.

Por ello podemos afirmar, que en la primera Ley de Ingresos y en la de Egresos enviadas al Congreso por el primer “gobierno autollamado de izquierda” el de la 4T en Puebla, se incrementaron impuestos en la Ley de Ingresos: El Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal (ISR) se eleva al 3% y habrá uno nuevo, el 3% de Impuesto Sobre Servicios de Hospedaje. Así también habrá incrementos diversos en los servicios que se otorgan sobre Control Vehicular, entre otros. Es importante precisar que algunos votamos en lo general a favor, pero en lo particular en relación a estos impuestos, votamos en contra.

En la Ley de Egresos, encontramos omisiones de alta importancia, me circunscribiré a la que corresponde al presupuesto para implementar acciones a favor de mujeres, no sólo porque se considera como una buena práctica, sino porque justamente refleja el compromiso que los gobiernos tienen con los derechos de las mujeres.

Presupuesto que en este rubro, debe considerar todas y cada una de las acciones detalladas en el Plan Estatal de Desarrollo, que deberán implementarse transversalmente en todas las dependencias que conforman el gabinete estatal, órganos descentralizados y órganos autónomos, además por supuesto, de aquellas asignadas específicamente a la nueva Secretaria de Igualdad Sustantiva, todas las cuales, se encaminan a disminuir las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres, omitiendo asignar recursos para crear las Unidades de Igualdad de Género en las dependencias del gobierno del estado, como fue aprobado por unanimidad por el Pleno de este Congreso.

La otra omisión fue asignar recursos para atender las 42 medidas, -de las cuales 17 son preventivas, 11 de seguridad y 17 de justicia- de las cuales derivaron 149 acciones distribuidas en todas las dependencias en base a sus atribuciones consideradas en los 8 subcomités que fueron instalados pocos días después de haberse declarado la Alerta de Violencia por razón de Género para el estado de Puebla (AVG) el pasado 8 de abril, Alerta, que debe atender el gobierno del Estado y 50 municipios.

Estas omisiones, derivaron en el compromiso en mesas de trabajo de que, una vez que inicie el ejercicio fiscal asignarán los recursos públicos. Esperemos que así sea y estaremos vigilantes de que esto suceda, porque si hay un tema de alta preocupación para las familias poblanas en toda la entidad, es justamente las violencias en contra de las mujeres que de todo tipo, van a la alza, siendo la más grave las muertes violentas de mujeres, algunas de las cuales entran en la figura de feminicidos.

En esta Ley de Egresos, algunos votamos en lo particular en contra del presupuesto asignado a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla que no obtuvo siquiera el porcentaje de inflación. Y de un recurso para “agenda legislativa” pero asignado en el Poder Ejecutivo.

Por eso en la sesión solemne donde recibimos el “primer informe” del actual gobierno que encabeza el Lic. Miguel Barbosa fue muy oportuno escuchar algunas menciones que quiero retomar: “Los ciudadanos están hartos de las excusas, de la intransigencia y de que se use el pasado como pretexto, para no dar resultados en el presente. (Posicionamiento PRD 15/12/2019)” yo agregaría, las mujeres estamos hartas de las excusas, estamos hartas de estar presentes sólo en los discursos oficiales; percepción que permea en el imaginario colectivo de las poblanas y los poblanos y que obligadamente deberán cambiar quienes hoy gobiernan y quienes representan al hoy partido oficial en el Congreso; ya que la violencia que se ejerce en nuestra en contra exige de no solo buenas intenciones, si como se dijo, no vienen acompañadas de buenas acciones de política pública que las prevenga, atienda y sancione.

Y tendrán que demostrarlo, porque de lo que fuimos testigos es de que la primera Ley de Ingresos y la de Egresos enviadas al Congreso por el primer “gobierno autollamado de izquierda” el de la 4T en Puebla, no fue sensible ante la problemática actual que aqueja a las mujeres, incumpliendo uno de sus Principios que rigen al partido en el gobierno: No Mentir.