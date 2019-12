El técnico del Puebla se enfrentará al reto más grande de su corta carrera como mandamás de un equipo de primera división.

Ante la problemática del equipo camotero al no contar con un presupuesto amplio para poder reforzar al equipo, se ha tenido que echar mano de jugadores gratis que sólo vienen a cobrar el sueldo.

Gente como Paganoni, Cristian 'Polaco' Menéndez, Javier Salas y Salvador Reyes, quien ocupará la plaza de menor para dar minutos y abrir la posibilidad de que la delantera juegue con jugadores mayores y tenga mayores posibilidades ofensivas, son jugadores que llegan con poco cartel pero que, con un buen manejo del cuerpo técnico, podrían dar resultados.

Al menos la lateral derecha que tantos problemas dio, estará cubierta por alguien que tiene oficio en la posición.

En la delantera, ante la salida de Cavallini, se requería de alguien que conociera el futbol mexicano y estuviera adaptado y ahí encaja perfectamente el 'Polaco' Menéndez a pesar de venir con solo un gol anotado en el último torneo con Veracruz, lo cual, la verdad, no es parámetro para juzgarlo.

Javier Salas llegó de Cruz Azul con grandes credenciales, empezó bien, pero después, en la época de Caixinha, fue borrado, viene por la revancha y lo que no se sabe aún es si Reynoso lo ocupará como mediocampista o como lateral izquierdo ante la lesión de Angulo.

Salvador Reyes, como le decía líneas atrás, vendrá a dar minutos de menor y le permitirá al cuerpo técnico tener a Abella como recambio y ponerle al 'Polaco' a alguien de mayor peso como compañero en el ataque.

Como le decía, todo estará en manos de Reynoso, quien tendrá que demostrar que tiene el control del vestidor y del grupo ante la versión de que la mayoría de los jugadores no están de acuerdo con su presencia en el banquillo.

Si Reynoso quiere trascender con DT de primera división, tendrá que mostrar de qué está hecho y que no ocupa sólo el puesto por su amistad con 'Rambocho' Sosa.

El técnico está enterado de que el dinero de la venta de Cavallini llegará hasta el mes de febrero a las arcas del equipo, por lo que no se puede contar, al menos por el momento, con ese recurso, por lo que los refuerzos que lleguen al equipo serán de similar nivel a lo presentado hasta el momento.



La versión de Huerta

El experimentado comentarista de ESPN, Héctor Huerta, comentó en días pasados que la participación del Puebla estaba en duda por supuestos adeudos en el área de controversias en la FMF.

Hasta donde estoy enterado, se refería a un adeudo que tenía la directiva con el ex técnico José Luis Sánchez Solá a quien no le habían pagado su finiquito.

Posteriormente a la publicación, la directiva del Puebla le depositó su dinero al 'Chelis' por lo que al parecer ya no habrá problema.

Chelís, de regreso a ESPN

Será el próximo 8 de enero cuando José Luis Sánchez Solá regrese a la pantalla chica en varios programas deportivos de ESPN, incluyendo por supuesto Futbol Picante.

Según me platican, que ahora sí el ex técnico camotero juró y perjuró que no se volverá a ir, su participación será los jueves, viernes y sábados de cada semana.

La salida de Álvaro Dávila

En Morelia se dice con insistencia que la salida del Sr. Dávila de la presidencia del equipo que encabezó durante los últimos 22 años, obedece a que no quiso ser partícipe de la posible salida del equipo purépecha del estado de Michoacán, pues cada vez toma más fuerza la versión de que TV Azteca se estará deshaciendo de sus equipos después de mayo del 2020.

Lo cual sigue manteniendo vigente la versión de la posible mudanza del equipo camotero en esas mismas fechas.

Batearon a Maurer

Que quien intentó convencer al Gobernador del estado, Miguel Barbosa, de meterle dinero al equipo camotero para que se mantenga en Puebla, fue Emilio Maurer.

La respuesta del mandatario fue en el mismo tenor, dinero público para el deporte amateur, para el profesional que se encarguen los empresarios.

Al menos Maurer realizó el intento.

Nosotros como siempre seguiremos en línea.