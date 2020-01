Queridos Reyes Magos;

Muchos mexicanos seguimos creyendo en ustedes y deseamos que este 2020 les vaya muy bien. Esperamos puedan cumplir todos nuestros deseos y ojalá también nuestras principales necesidades. Ustedes, como grandes líderes, si lo quieren, lo pueden.

1.- Iluminen a nuestras autoridades para que resuelvan el grave problema de inseguridad que lastima a los mexicanos en su tranquilidad, en sus bienes e inhibe las actividades productivas afectando la economía de comunidades, municipios y estados. En este primer año de gobierno se contabilizan más de 30 mil muertos, con unos y otros datos. Los diferentes delitos crecen y el robo de combustibles continúa.

2.- Ayuden a nuestros gobernantes, desde el más encumbrado hasta el más modesto, a tener paciencia y a cumplir sus promesas de serenar al país. Que comprendan que son líderes más que jefes, que gobiernan para todos y requieren aprender a escuchar, identificar los problemas reales y ayudar a resolverlos.

3.- Que haya crecimiento económico y desarrollo, porque un cero en esta materia no enorgullece a nadie. Es falso que no sea importante, es una mala señal de que la economía no está bien. Ya gobiernos anteriores han demostrado que se puede crecer.

4.- Que se comprenda que la función del gobierno es garantizar la convivencia, brindar seguridad, facilitar las actividades productivas, los trámites y promover que los ciudadanos desarrollen sus proyectos.

5.- Que la política siga siendo factor de unión y la mejor estrategia para resolver los problemas de la sociedad. Que no se aliente la confrontación desde el poder público y se respeten a las organizaciones políticas, empresariales y medios de comunicación. A quienes no pensamos igual que nuestros gobernantes.

6.- Que la carga impositiva no sea producto de caprichos presidenciales que desamparan y obligan a las entidades federativas a crear o retomar impuestos para resolver problemas presupuestales locales.

7.- Que nuestros gobernantes entiendan la importancia del sector agroalimentario y se le brinde a nuestros productores el apoyo suficiente antes que las importaciones vuelvan a crecer, las empresas extranjeras se apropien de nuestras oportunidades y sigamos sin acceder a nuevos mercados.

8.- Que se revalore la importancia del agua, el suelo y los bosques y se refleje en estrategias y presupuestos que reviertan el grave deterioro actual. Recuperar el suelo, los bosques, las fuentes de agua y los ríos limpios, ya no puede esperar.

9.- Que se resuelva el manejo de residuos sólidos con rellenos sanitarios, pues muchos de ellos ya se encuentran saturados y hay basura por todas partes. Se debe atender el gravísimo problema de aguas residuales que se descargan sin rubor a barrancas y ríos, devastando por contaminación amplias regiones y cancelando el futuro de los niños a los que hoy les traen juguetes.

10.- Que se entienda y dé importancia al Cambio Climático y que se atienda su mitigación ante las evidentes muestras de su efecto en los últimos años con sequías, huracanes, inundaciones, granizadas y heladas.

11.- Que se respete al Instituto Nacional Electoral como garante de la democracia y a todos los organismos autónomos.

12.- Que las 100 nuevas universidades que se van a construir se definan con criterios técnicos, donde más se requieran y no, como parece ser, predomine el criterio de filiaciones políticas.

13.- Que se comprenda en el poder público que, lo que desarrolla a la sociedad es la formación de recursos humanos para aprovechar racionalmente los recursos naturales disponibles con apoyo financiero y tecnológico que asegure la formación de empresas. La educación para la vida y el trabajo es básica con o sin reforma. La caridad ayuda pero no desarrolla a las personas.

13.- Que se encuentre comprador para el avión presidencial porque le cuesta mucho al país el pago del estacionamiento en el que se encuentra y ese dinero hace falta para atender necesidades sociales.

14.- Que muchos que llegaron al poder se den cuenta para qué sirve, ya dejen de echar culpas a otros y asuman su responsabilidad.

Como verán lo que pido, y lo que muchos mexicanos piden, no es gran cosa.

Gracias por su atención, estoy seguro que estos deseos serán cumplidos.

Deseo a todos un ¡Feliz Año 2020!