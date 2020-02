De tumbo en tumbo, la presidenta municipal de San Andrés Cholula, Karina Pérez Popoca se ha empeñado como pocas autoridades de la Cuarta Transformación en sepultar el ideario del líder del movimiento más influyente en la escena nacional, Andrés Manuel López Obrador: No robar, no mentir y no traicionar.

Una prueba documental de la forma en la cual la edil de ese lugar opera, obra en poder del autor de la Parabólica.MX, hasta este momento escondida en el escritorio de Pérez Popoca.

Se trata de una acusación directa en contra de Javier Elías Amaxal, esposo de esta y traficante de influencias en el Cabildo a grado tal, de interrumpir una etapa procesal de un proceso licitatorio para la adquisición de una red de monitoreo urbano, red de videovigilancia e instalación de sistema de cámaras.

El documento de cuatro cuartillas, ignoto aún, fue enviado a la presidenta municipal por la empresa Sky Tracking and Security SA de CV y firmada por su apoderado legal, Rafael Fernando Muñoz Pedregal.

“El pasado 9 de octubre de 2019 se hizo la presentación del DEMO FUNCIONAL y dispositivo USB con video del sistema integral del monitoreo del site donde se presentó una irregularidad ya que el esposo de la Presidenta Municipal, o así es como se identificó, el cual dijo llamarse Javier (...) en estado de ebriedad vino a amenazarnos”.

Elías Amaxal, el consorte de la funcionario de la Cuarta Transformación en San Andrés, dice el documento del que el reportero posee una copia, no sólo amenazó a quienes participaban de la licitación nacional por un monto de 60 millones de pesos, sino que anticipó que el resultado debía favorecer a otra firma empresarial llamada E TEK Proveedores en Informática y Servicios S.A de C.V.

“Teniendo un video de los hechos tomado por nuestro personal, el cual por ética de nuestra empresa no lo presentamos y de los cual no prestamos mucha atención, pero nos dejó con la duda de porque diría eso”, dice textual la carta.

La misiva fue enviada el 12 de febrero pasado y hasta donde hay información disponible, no ha habido respuesta de la oficina de Karina Pérez Popoca, la presidenta municipal que más asemeja al personaje El Varguitas de la Ley de Herodes de Luis Estrada y que estará semana cumple 20 años.

¿Quién lo iba a decir?, tanto daño han hecho las administraciones panistas y priistas en ese municipio como para que el cambio de régimen no sólo no permita establecer una forma ética de ejercicio público, sino que al contrario, detrás de la silla de la edil haya un grupito rapaz que sin pudor alguno es capaz de cometer cualquier trampa con tal de ganarse un pedazo de la riqueza que no pudieron tener cuando eran oposición.