Muchas mujeres nos hemos sumado, muchas voces han explicado de qué se trata el Paro Nacional del próximo 9 de marzo #UnDíaSinNosotras y pareciera que muchas/os siguen sin querer entender y por eso hay que seguir precisándolo.

Se trata de que se den cuenta lo que las mujeres aportamos a la economía de nuestro país.

Se trata de que queremos que el Estado en cualquiera de sus niveles, federal, estatal o municipales garanticen nuestra seguridad, para que a las mujeres y a las niñas no nos violen, no nos asesinen o nos desaparezcan.

Se trata de concientizar y reflexionar sí, pero también se trata de poner “manos a la obra” para generar acciones reales y medibles que prevengan, atiendan y sancionen.

Se trata de que se procure justicia y reparación para las víctimas.

Se trata de que no haya más impunidad.

Queremos dar una “sacudida” a la sociedad en su conjunto, pero por supuesto también a las autoridades por sus omisiones e ineficacia para atender esta problemática que nos aqueja.

Queremos hacerlo, porque estamos cansadas del machismo y de las desigualdades.

Porque estamos cansadas de ser sólo líneas discursivas en algunos políticos y políticas.

Porque estamos cansadas, de que la compasión y el reconocimiento de protección de derechos sean únicamente para los delincuentes…para los asesinos, y no para las víctimas.

Porque sentimos rabia e impotencia, miedo e incertidumbre, por esos 6 millones de mujeres que sufrieron delitos sexuales en tan solo la mitad del año pasado y por las diez mujeres que son asesinadas diariamente en el país; por esas veintinueve mujeres que en Puebla entre agosto del año anterior y enero del presente han sido asesinadas, siete ellas en el mes de enero 2020 (SESNSP) o por el número de acosos, hostigamientos sexuales, violaciones y violencias familiares documentadas día a día en el estado Puebla.

Por eso queremos que tengan claro que esta convocatoria no tiene que ver con los neoliberales o con los conservadores, o con liberales, o con los de derecha o con los de izquierda o del centro.

Por eso queremos que tengan claro también, que esta convocatoria está ya muy lejos de colores partidarios. No es necesario que se “rompan la cabeza”.

Para este momento a quien le importa quien haya iniciado la convocatoria para parar el 9 de Marzo, muchas mujeres conscientes de esta terrible realidad que nos aqueja, de todas las edades, nos hemos sumado; pero el impacto de esta convocatoria ha superado todas las expectativas: Universidades, Organizaciones de la Sociedad Civil, Organismos Empresariales, Partidos Políticos, Gobiernos estatales y municipales, Empresarios, Corporativos, todos apoyando el Paro y señalando que no harán descuentos por el día no laborado a su personal femenino que desee sumarse a esta Convocatoria, pero también quienes no puedan hacerlo, se les convoca a llevar una prenda morada o un pañuelo morado ese día en señal de suma esta convocatoria.

Ojalá que se remitan a la historia del movimiento amplio de mujeres para que pronto entiendan, que en las miles de luchas que hemos emprendido las mujeres, lo que nos unifica son nuestras causas, las causas de las mujeres.

Ojalá que pronto entiendan quienes no quieren entender, que esta convocatoria es porque “Somos todas por todas, por ti, por ella, por nosotras” como bien se ha escrito. Por ello, a quien le importa quien haya convocado.