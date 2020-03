El candoroso y siempre recordado Pregón de Sevilla, mejor dicho el acto de pregonar la Feria Sevillana, acaba de ser suspendido, cuando digo acto siempre recordado, me refiero a pregoneros para recordar por siempre: el Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, el Académico Arturo Pérez Reverte, el muy nuestro, entonces Rector de la UNAM, Ramón de la Fuente, y no solamente el Pregón, la Feria toda ha sido Post puesta para septiembre próximo, la idea es unirla con las fiestas y feria de San Miguel cuya festividad se celebra el 29 de septiembre. Al respecto de estas dolorosas suspensiones la revista taurina “Aplausos” en portada llama la atención sobre las suspensiones ya anunciadas y que cierran las Plazas parece por buen tiempo.

Y, así tal como arriba queda dicho, con la mejor intención del mundo; ahora le llaman “actitud” y es una palabra que se usa mucho, cuyo significado, al piel de la letra, tal como se escribe es accionar en un sentido y ahora lo que vale es en sentido positivo, tal como vemos a José Antonio Morante de la Puebla ayudando a fumigar los tendidos de la Plaza de Jerez de la Frontera “Feria del Caballo” lamentablemente también diferida con su esperada corrida Concurso de Ganaderías.

NO, no es de mi gusto el publicar fotografías de las lesiones que las cornadas de toros pueden producir o complicaciones que de ellas derivan. Esto se presta al desprestigio y hasta absurdas y obscenas burlas de los antis- . Pero en este caso bien vale señalar lo que puede ocurrir cuando una herida por asta de toro no es manejada, explorada con acierto en los quirófanos. El golpe, la cornada llamada cerrada a José Mauricio Morett fue de frente a un lado de la Espina Anterior de la Tibia, lugar que carece de protección alguna, de ahí, lo que vemos en la foto, al sufrir importante necrosis la piel y por el golpe profundo el músculo Tibial que después de 4 Cirugías 4 debe ya comenzar o continuar su regeneración. Afortunadamente él, José Mau de propia voz lo ha dado a conocer: “La etapa quirúrgica ha terminado, y ahora viene la rehabilitación” y, más afortunadamente, él es joven, con muy buena condición física que le da el deporte, más importante aún, muchas ganas le echará para ponerse frente a los toros en el lugar que se pone, para volver pronto a lugar que en nuestra fiesta le corresponde.

Esto que la revista 6 Toros 6 ha titulado “El Toreo en cuarentena” y hace referencia a lo ocurrido, los diferimientos de Madrid, Sevilla, Valencia, Arles, Castellón, Aguascalientes, las decisiones tomadas son en busca del bien de todos, claro que mucho afectan a los diversos estamentos de la Fiesta, pero en el ínterin se deben cargar las espuertas de buenas intenciones y mejores decisiones, a echar pa’ lante y si se hace necesario, agarrar el Toro, el “Covid 19” por los cuernos o mejor templarle bien, aguantarlo y marcarle con mando la salida. (Apunte con firma de MOONARCA&Filha)

A propósito de la vanidad, algo de lo que tanto se abusa ahora, me despido con palabras del maestro Arturo Pérez Reverte: “Le ruego que no tienda lazos a mi vanidad. Los viejoCantabrias somos muy sensibles a ese tipo de cosas”. El Maestro de Esgrima.