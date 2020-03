1.- Escribe Guadalupe de la Luz: La Jornada de Oriente -Tlaxcala- (4-III-2020, plana # 8):

a).- “El paso del 9-III-2020 será prueba para gobiernos y empresas”.

b).- “La revista Expansión dice que la VW no tendrá actividades en Puebla y Guanajuato pues no habrá operadoras”.

c).- “El paro costará en el hermano estado 26 veintiséis mil 300 trescientos millones, las cámaras no lo promueven. Business are business”.

2.- Las obreras de la CTM por una de sus líderes dijo ante la prensa local:

2.1.- “Ya estamos hasta la madre de los asesinatos, feminicidios, violaciones, acoso, discriminación, miedo a salir a la calle y temor de no saber si vamos a regresar a casa”.

2.2.- “En su intervención, Elda Amalia de León Torres, secretaria general del sindicato de trabajadores de la empresa Arcomex, planta Ixtacuixtla, criticó que las autoridades utilicen cada 8 de marzo para acordarse de que existen las mujeres o de que cada día 25 de mes se coloquen un moño naranja y con ello digan que están en contra de la violencia hacia las femeninas”.

2.3.- “Somos mujeres que esperamos a las 10 u 11 de la noche el transporte para irnos a trabajar al tercer turno o salimos a las 5 o 6 de la mañana para ir al primer turno. Sabemos del miedo que causa estar en medio de la oscuridad y que en cualquier momento un psicópata nos agreda o de las barbajanes que utilizan palabras groseras para según ellos echarnos un piropo”.

2.4.- “Agregó. Por ello, en el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, las mujeres cetemistas “exigimos no más glamour y pasarela política por parte de nuestras representantes populares, magistradas, juezas, funcionarias y directivas de la administración pública y de los organismos autónomos, pues esa fecha se utiliza para posar en la fotografía y pavonearse con un tema delicado”.

2.5.- Además, exigió a las legisladoras y legisladores que revisen el marco jurídico para abatir la discriminación y la violencia de género. “Dejen de legislar sobre temas inverosímiles como el declarar patrimonio inmaterial a la fiesta charra, a los chivarrudos y un largo etcétera que en verdad deja mucho que desear, en tanto temas torales como los que nos unen hoy aquí simplemente duermen el sueño de los justos”.

2.6.- “A las magistradas y juezas demandó mayor sensibilidad, pues solo decretan una orden de protección si la mujer llega golpeada, lo cual es muy lamentable”.

“Que se quiten de formulismos legales, que erradiquen la corrupción que priva en el Poder Judicial y trabajen a favor de una justicia pronta y expedita”.

Mientras que a las funcionarias y servidoras públicas les exigió que tengan mayor solidaridad con el sector y dejen a un lado la apatía para atender a la sociedad. “Les decimos basta ya de discursos y más acciones”.

Por su parte, la secretaria general adjunta del Sindicato de Trabajadores del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (Cecyte), Florencia Durán Zambrano expuso que la CTM en Tlaxcala tiene más de 17 mil agremiados de los cuales el 45 por ciento son mujeres.

2.7.- “Las demandas fueron que las mujeres encumbradas en el poder se olviden de los moños naranjas y volteen a ver a quienes están abajo con programas que de verdad apoyen a la mujer que está en situación vulnerable; se exhortó a las mujeres a tener la cultura de la denuncia y no guardar silencio para expresar la injusticia que recurrentemente se comete en su contra y también se exigió a las autoridades dar seguimiento a las denuncias por violencia contra las mujeres y revisar la legislación”.

