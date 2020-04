Objetivo: descarrilar a la #4T

Un ejecutivo de Grupo Imagen anticipó que destruirían a Miguel Barbosa. La empresa Arias Consultores guarda demasiadas coincidencias con Eukid y algunos beneficiados del morenovallismo.

En el fondo sigue siendo una meta de Pancho Domínguez lanzar sus aspiraciones desde Querétaro para convertirse en el dirigente nacional de su partido, eso lo llevó a buscar al ex operador de Moreno Valle.

Un análisis de la construcción de la tendencia en ese campo comprobó que la mayoría de las menciones había sido alimentada por cuentas no humanas y poco tenía que ver con un interés genuino y orgánico de usuarios con rostro, nombre y apellido.

No profundizó en las motivaciones que ha movido al consorcio de medios sobre las intenciones golpistas para derrocar a un régimen electo entre los poblanos, pero las palabras sueltas al viento se han palpado en la línea editorial de sus contenidos a través de las diversas plataformas, día a día.

Hace muy poco tiempo un ejecutivo de Relaciones Institucionales de Grupo Imagen anticipó a un ex funcionario del régimen panista en Puebla que destruirían a Miguel Barbosa, el gobernador poblano.

Fernando Maldonado es periodista y director de Parabólica.MX, fundado en 2015. Co-autor de la investigación de The New York Times 'CyberWar in Sale' en 2016 sobre los mecanismos de espionaje político en México. Ha sido reportero en Notimex, La Crónica de hoy y TV Azteca. Columnista en Intolerancia Diario, La Jornada de Oriente, SinEmbargo.MX, Síntesis, y E-Consulta.com. Ha sido conductor de noticias en TV Más de Veracruz, TV Azteca, Televisión Mexiquense. Productor y conductor de radio en el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, del que fue fundador.