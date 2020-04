Lozano Alarcón, el marido ofendido

Los propios panistas compartieron una de las caricaturas más hirientes que se hicieron de Lozano Alarcón por su fugaz paso como “vocero especial” de la Coparmex.

Lozano Alarcón no regresará a las ligas en las que se le permitió desde que fue secretario de Trabajo con Calderón, el otro malqueriente de Acción Nacional, aunque aún en medio de su abundante arrogancia suponga lo contrario. El “marido ofendido” no se ha percatado de ello.

Un día después del ascenso y caída del ex empleado de Melquiades Morales, Mario Marín, Rafael Moreno Valle y de José Antonio Meade, los propios panistas fueron quienes compartieron una de las caricaturas más hirientes de las que se hicieron del personaje e inundaron espacios editoriales.

En sentido contrario a la postura del panista Aguilar Coronado, se condujeron Jorge Aguilar Chedraui, ex líder del Congreso en tiempos de Rafael Moreno Valle y Jesús Zaldívar, actual dirigente municipal panista, que mostraron una condición precoz.

El Tigre , Humberto Aguilar Coronado, director de la Fundación Preciado, definió con claridad en el programa Parabólica.mx la importancia que el ex secretario de Trabajo con Felipe Calderón Hinojosa, el ex priista, panista y reconverso al priismo merece en la actual coyuntura política en México: la nada.

Fernando Maldonado es periodista y director de Parabólica.MX, fundado en 2015. Co-autor de la investigación de The New York Times 'CyberWar in Sale' en 2016 sobre los mecanismos de espionaje político en México. Ha sido reportero en Notimex, La Crónica de hoy y TV Azteca. Columnista en Intolerancia Diario, La Jornada de Oriente, SinEmbargo.MX, Síntesis, y E-Consulta.com. Ha sido conductor de noticias en TV Más de Veracruz, TV Azteca, Televisión Mexiquense. Productor y conductor de radio en el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, del que fue fundador.