En la Fiscalía de Investigación de Secuestros y Delitos de Alto Impacto (Fisdai), la salida de Fernando Rosales Solís y la llegada de Juan Francisco Vera Ayala, sólo han significado más abusos y excesos del grupo élite, además de pocos aciertos para esclarecer delitos cómo los secuestros que se han venido incrementando en territorio poblano.

Vera Ayala, antes de llegar a Puebla para encabezar a la Fiscalía Especializada, fue director de la misma dependencia en el estado de Tabasco, donde no existen antecedentes de unificar funcionamiento, pese a esto Gilberto Higuera Bernal, aún en su cargo como encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado, decidió traerlo a Puebla.

Como agradecimiento los delitos de secuestro y extorsión, además de alto impacto se incrementaron en Puebla, lo mismo la serie de desaciertos que tuvo como consecuencia que víctimas de secuestro fueron ejecutadas al descubrirse la presencia de los agentes de "inteligencia".

Usted debe de recordar ocurrido al interior y exterior ya la tienda comercial Chedraui Selecto, donde agentes de esta misma corporación detuvieron a un empresario alemán, a quién según ellos habrían confundido con un contador del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Pero no es la primera vez que este grupo se equivoca y ataca civiles, para luego retirarse sin pedir disculpas, y dejar que todo el peso caiga sobre la Agencia Estatal de Investigación, como ocurrió no sólo en el caso anterior sino en otros más, cuya historia no ha trascendido.

La violencia innecesaria con la que se desempeña este grupo de la fiscalía especializada, también interna tres de sus elementos femeninos, fueron pasados a la tabla, o sea golpeadas en las asentaderas, por no cumplir con un ejercicio qué les habían impuesto.

Y lo más grave.

El personal de esta Fiscalía, que llegó con Juan Francisco Vera Ayala de Tabasco y del Estado de México, ha conformado un grupo especial que se estaría dedicando a la extorsión y a la privación ilegal de la libertad de hombres y mujeres presuntos narcomenudistas o de otro tipo de delitos de alto impacto.

Por cierto, hasta el momento los agentes que participaron en levantón del empresario alemán continúan trabajando como si nada, cuando por lo menos uno de ellos fue identificado por una de las cámaras de seguridad de la tienda comercial.

Tampoco el fiscal general del estado Gilberto Higuera Bernal, ha externado comentario alguno, desde que el mismo gobernador del estado Miguel Barbosa, lamentó la confusión y anunció medidas drásticas contra los responsables.

Tal parece que lo estuvieran ignorando.

Nos vemos cuando nos veamos.