A decir del gobierno de Puebla, Roberto de los Santos de Jesús, (a), El Bukanas es el objetivo número uno, de la lista del Atlas Criminal, con el que trabaja la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, además de la Fiscalía General del Estado, por ser considerado enemigo público.

De acuerdo a reportes de policía, El Bukanas, quién tiene su principal centro de operaciones en el municipio de Esperanza, desde donde coordina todas las acciones de su grupo criminal, además de que permite que operen otras bandas de delincuentes, siempre y cuando le paguen el "impuesto correspondiente", que es el "derecho de piso".

Los Zúñiga son quienes pagan este permiso, para poder operar en asaltos a camiones de transporte, secuestros, extorsiones y otros delitos.

Son estos personajes los principales sospechosos de la ejecución de Fidel Arcos García, quien tenía 31 años de edad, era hijo del ex presidente municipal de Esperanza, Fidel Arcos Ramírez, secuestrado y ejecutado en el mes de octubre de 2015, pese a que su familia pago cerca de 2 millones de pesos que pedían como rescate.

Un posible móvil de la ejecución de Fidel Arcos García, ocurrido en los últimos días del pasado mes de abril, en una de las laterales de la carretera estatal de Santa Catarina a los Reyes, es el adeudo que esta familia tenía con quienes secuestraron al que fue alcalde dentro del periodo del 2011 al 2014, por el Partido Acción Nacional.

Resulta qué este grupo criminal conocido como Los Zúñiga, tienen varios años operando en la zona de Esperanza, 13 municipios de lo que se comprende como El Triángulo Rojo, que es donde se ubican los municipios donde hay más robo de hidrocarburos y delitos de alto impacto que se han cometido al oriente del estado de Puebla.

Y fueron Los Zuñiga, quienes habrían secuestrado al ex presidente municipal Fidel Arcos Ramírez, y tras un mes de mantenerlo en cautiverio, pidieron como rescate el pago de 2.5 millones de pesos.

Resulta que quien tuvo que llevar la cantidad que pedían los secuestradores, fue precisamente Miguel Arcos García, pero la cantidad no llegó completa, no se sabe cuáles fueron los motivos y el ex presidente municipal fue ejecutado.

El caso es que el principal líder de esta organización criminal falleció y que uno de sus hijos tomó el control y este se había acordado de la deuda y buscó al hijo del que fuera su víctima para que regresará dinero que faltaba.

En otras palabras. Como ese dinero no fue pagado, el hijo del expresidente, localizado cuando conducía su camioneta Chevrolet tipo Pick Up, cerca de donde se ubica la Casa de Justicia, de Ciudad Serdán, perseguido por la carretera El Seco-Azumbilla y posteriormente cercado y ejecutado en las inmediaciones de la Colonia La Paz.

De toda esa información la Fiscalía General del Estado tiene conocimiento, pero por alguna razón se maneja con demasiada discreción que el cobro de un secuestro ocurrido en el 2015 vino ser consecuencia de una ejecución y de un doble crimen en la familia Arcos García.

