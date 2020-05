FGE, siempre sí nos espiaban

Entre las cosas que se encontraron en los cateos a las propiedades de Eukid existe un complejo y costoso aparato de intervención de comunicaciones privadas.

El comunicado intentó desacreditar el trabajo de la Fiscalía, con relación a los cuatro inmuebles, pero dejó pasar un punto central en la construcción de la historia que data desde junio de 2015, cuando la columna Parabólica documentó el hallazgo de cientos de conversaciones obtenidas a través de escuchas ilegales de políticos de todo tipo de militancia e influencia y que luego fue retomó The New York Times, en 2017 ( http://www.parabolica.mx/2017/politica/item/4917-denuncio-nyt-ciberguerra-de-moreno-valle-desde-2016 ).

El sábado por la noche la oficina del ex diputado federal por el Partido Acción Nacional envió un comunicado de prensa en el que acusa a la FGE de mentir: “Reprobamos que la FGE difunda información falsa (del imputado), en medio de una investigación seria que se rige con base en fundamentos legales”.

