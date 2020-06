El golpismo viaja en auto

Quienes pidieron desde sus autos este fin de semana la “renuncia” de López Obrador, demostraron un exceso de desconocimientos. Ambos mandatarios ostentan cargos de elección popular.

El número y la forma de las manifestaciones automovilísticas no es lo que va a definir a quienes fueron protagonistas, sino sus intenciones de entre las cuales está la restauración de un régimen de privilegios espurios y obscenos, como sucede con VOX en España.

No sólo exhibieron sin pudor desconocimiento, sino falta de innovación y ausencia de creatividad. Repitieron un esquema cuyos orígenes anida en la ultraderecha europea, dato hasta ahora inadvertido.

No es el número sino la intención lo que define la marcha automovilística de este sábado contra los gobiernos de la Cuarta Transformación, encabezados por Andrés Manuel López Obrador en el país y Miguel Barbosa en Puebla.

