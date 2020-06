El lastre familiar de un priista

Y no obstante todo ese pasado que involucra a la clase política de Veracruz, a la cual pertenece el cachorro, Américo Zúñiga acusó que la nueva Ley de Educación atenta contra los ciudadanos.

En todo caso fue el gobierno en turno, encabezado por Cuitláhuac García el que formalizó las denuncias en contra de los responsables ante las evidencias de un probable fraude monumental, para lo que ya no podrá ser llamado el rector, pues Zúñiga Martínez quien falleció en abril de 2015.

La creación de una nueva universidad pública no tenía otro fin que el de hacer un negocio entre la clase política con dinero público. Hasta el momento se desconoce qué sucedió con unos mil 500 millones de pesos , y tampoco lo que sucederá con cientos de títulos expedidos a jóvenes graduados de nivel bachillerato.

En la presidencia estaba Javier Duarte, ex gobernador y sujeto a proceso por lavado de dinero y delincuencia organizada, por lo menos hasta 2017; Gerardo Buganza , un tránsfuga del panismo a quien también se le investigó por no comprobar casi 30 millones de pesos; Pablo Anaya , a quien se le acusó de adquirir pruebas falsas de VIH; Teodoro Couttolenc, presidente de la Alianza por el Fomento del Aprendizaje, y eje de la trama fraudulenta.

Fernando Maldonado es periodista y director de Parabólica.MX, fundado en 2015. Co-autor de la investigación de The New York Times 'CyberWar in Sale' en 2016 sobre los mecanismos de espionaje político en México. Ha sido reportero en Notimex, La Crónica de hoy y TV Azteca. Columnista en Intolerancia Diario, La Jornada de Oriente, SinEmbargo.MX, Síntesis, y E-Consulta.com. Ha sido conductor de noticias en TV Más de Veracruz, TV Azteca, Televisión Mexiquense. Productor y conductor de radio en el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, del que fue fundador.